En silkeabe blev opdaget af forskere i august. Den frygtes at uddø på grund af brande i leveområdet.

En sjælden art af silkeaben, der blev opdaget i august i Amazonas, kan være tæt på at blive udryddet på grund af de voldsomme brande, der hærger i regnskoven.

Det skriver The Independent.

Silkeaben blev opdaget af forskere fra universitetet Universidade Federal do Amazonas, og de frygter, at man ikke når at lære den at kende, før arten er væk.

Silkeaben er usædvanlig med sin hvide hale og hænder. Normalt har silkeaber en sort hale.

Silkeaben lever ifølge forskere i et område på 55.000 kvadratkilometer. Ifølge satellitdata fra Nasa risikerer området at blive nedbrændt.

- Når de her skovområder er væk, er silkeaben det også. Dette års brande afbrænder en meget større del af silkeabens leveområde end tidligere, siger forskeren Rodrigo Costa Araújo til The Independent.

Hos Verdensnaturfonden (WWF) kalder generalsekretær Bo Øksnebjerg tabet af silkeaben kritisk.

- Den her silkeabe er et eksempel på, hvor galt det står til med naturen - især i regnskovene.

- Arterne forvinder hurtigere, end vi kan nå at opdage dem og finde ud af, hvilken gavn de har for økosystemet, og det er formentlig langt fra den eneste art, som risikerer at blive udryddet, siger han.

Der er ikke sikkerhed for, hvor mange arter der er på jorden. Hvert år beskrives 15-20.000 nye arter.

Den amerikanske myndighed National Science Foundation vurderer, at der kan være mellem 5 og 100 millioner arter på jorden i alt. De cirka 2 millioner er kendte.

Selv om tabet af en enkelt art kan synes overskueligt, mener Bo Øksnebjerg, at det i en større sammenhæng er et problem.

- Isoleret set er det ikke nogen katastrofe, at vi mister en enkelt abeart, men problemet er, at vi ikke ved, hvilken effekt silkeaben har på hele økosystemet.

- Det kan være, at den spiser nogle særlige frugter og spreder frugten eller frøerne til et andet område, som andre dyr er afhængige af, siger Bo Øksnebjerg.

Verdensnaturfondens opfordring til politikerne er at få sat en stopper for brandene.

- Amazonas er enorm vigtig til at fordele ferskvandressourcer i Sydamerika. Hvis skoven forsvinder, er det ikke kun dyrene, der forsvinder. Det er hele menneskets grundlag for at eksistere, vi leger med, siger Bo Øksnebjerg.

/ritzau/