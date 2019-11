Når du går gennem sikkerhedskontrollen i en amerikansk lufthavn, er det ikke kun din bagage, der bliver tjekket grundigt.

Du og din opførsel risikerer også at få en kras kommentar med på vejen - i et hemmeligt netværk, som nu er blevet afsløret.

18.000 nuværende og tidligere vagter hos det Transportation Security Administration (TSA), som administrerer sikkerheden i amerikanske lufthavne, er medlemmer af en hemmelig Facebook-gruppe, hvor både ledelsen, passagerer og kolleger bliver omtalt.

Og der bliver delt verbale lussinger ud i stor stil - især til passagererne.

De mange ansatte troede, de kunne skrive frit fra leveren i Facebook-gruppen, men nu er den blevet afsløret af NBC.

Mediet har fundet flere eksempler på racistiske, vulgære og nedladende kommentarer - og sågar kommentarer med voldelige undertoner.

'Alverdens åndssvage idioter gør mit job sværere. Jeg håber, jeres fly sprænger i luften,' skriver en bruger i gruppen, som hedder 'TSA Breakroom'.

'Hvordan formår disse passagerer at stå op og få tøj på om morgenen og nå frem til lufthavnen uden at blive slået ihjel? For de mennesker er decideret stupide,' lyder det i en anden kommentar om passagererne og deres opførsel.

NBC har også fundet kommentarer, hvor folk i gruppen nærmest praler med at have gjort livet surt for passagererne.

Som da en kvinde havde lagt en seddel i sin bagage med beskeden om at intet i kufferten skulle røres, uden at hun blev ringet op først.

Resultatet blev det stik modsatte.

'Så hvad gør jeg? Jeg rører ved alt i hendes bagage. Eftersom koen (kvinden, red.) fik mig til at gøre det, fandt jeg en stak inspektionspapirer og smed dem i kufferten, bare for at være lidt ekstra smålig,' skriver en bruger i 'TSA Breakroom'.

En talsperson fra TSA oplyser, at organisationen ikke har noget med Facebook-siden at gøre og heller ikke overvåger den.

Talspersonen understreger også, at en ansat hos TSA ikke må udtale sig negativt om organisationen.

Efter NBC's afsløring er Facebook-gruppen 'TSA Breakroom's indstillinger blevet ændret.

Hvor den før var privat, er den nu hemmelig, så udefrakommende ikke kan finde den på det sociale medie.