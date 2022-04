En sikkerhedsvagt ved den britiske ambassade i Berlin blev anholdt sidste år. Nu er han udleveret til England.

Han er mistænkt for at spionere for Rusland, og han er blevet udleveret fra Tyskland til England.

Manden blev fløjet fra Tyskland onsdag 6. april til England. Den nu tidligere sikkerhedsvagt skal for den britiske domstol torsdag 7. april, oplyser politiet ifølge Sky News.

Manden er anklaget for at have indsamlet oplysninger fra den britiske ambassade i Berlin med henblik på at videregive dem.

Lovoverstrædelserne, som han er anklaget for, strækker sig fra oktober 2020 til august 2021.

Han blev anholdt af tysk politi 10. august 2021 i Tyskland.

»Han er blevet anklaget for ni lovovertrædelser vedrørenede loven om officielle hemmeligheder,« siger Nick Price, der er chef for afdelingen for særlig kriminalitet og bekæmpelse af terrorisme ved CPS, ifølge mediet.

Manden skal for retten i Westminster Magistrates' Court i London torsdag.