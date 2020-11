En tidligere sikkerhedschef, en ekspolitiker og andre ville angiveligt dræbe premierminister og tage magten.

Armenien har afværget et attentatforsøg mod premierminister Nikol Pasjinian og et kupforsøg.

Det meddeler Armeniens nationale sikkerhedstjeneste lørdag.

Angiveligt er det sikkerhedstjenestens tidligere chef, der sammen med en tidligere leder fra Det Republikanske Parti og andre tidligere højt placerede personer ville forsøge at tage magten i landet.

- De mistænkte planlagde på ulovlig vis at tage magten ved at dræbe premierministeren, meddeler sikkerhedstjenesten.

- Der var allerede drøftelser om potentielle kandidater til at afløse ham.

Sikkerhedstjenesten meddeler videre, at der er fundet et lager af våben og sprængstoffer, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Nikol Pasjinian har på det seneste været under pres for at træde tilbage.

Tusindvis af vrede demonstranter har siden tirsdag krævet hans afgang på grund af en omstridt våbenhvileaftale med Aserbajdsjan, der omhandler regionen Nagorno-Karabakh.

Ifølge den nye aftale vil Aserbajdsjan bevare kontrollen med områder, som det har erobret i den seks uger lange konflikt. Armenien har også accepteret at trække sig fra adskillige andre områder.

Lørdag er der meldinger om, at indbyggere i de områder, der nu skal under Aserbajdsjans kontrol, stikker ild til deres huse, inden de flygter til Armenien.

Det gør de for at forhindre, at husene kommer på aserbajdsjanske hænder.

Pasjinian forklarede tidligere på ugen, at han ikke havde andet valg end at underskrive aftalen for at forhindre endnu flere tab for Armenien.

Nagorno-Karabakh har været en kilde til spændinger, lige siden de to sovjetrepublikker Armenien og Aserbajdsjan i starten af 1990'erne fik deres uafhængighed.

/ritzau/Reuters