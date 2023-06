Glasfacaden i Sankt Petersborg var længe et symbol på Wagnergruppens – og Jevgenij Prigozjins – voksende magt i Rusland.

Nye billeder viser den dramatiske drejning, begivenhederne har taget – på ganske få timer.

Russiske sikkerhedsstyrker har nu lukket lejesoldatgruppen Wagners pompøse hovedkvarter i millionbyen Sankt Petersborg ned.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Billeder viser, at politiet og nationalgarden bevogter bygningen.

De russiske myndigheder skulle også have ransaget Wagners hovedkvarter. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

Det sker efter, at Ruslands præsident i en direkte transmitteret tv-tale kalder det, der sker i Rusland lige nu for 'mytteri' og 'forræderi' – uden direkte at nævne Prigozjins navn.

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin har i lang tid været involveret i en åben fejde med den øverste russiske militærledelse, men det er helt nyt, at han kræver Vladimir Putin afskediget.

Krisen mellem Prigozjin og den russiske militærelite eskalerede fredag aften, hvor Wagner-bossen beskyldte militærledelsen for at have beordret angreb på Wagner-soldater med missiler.

Det fik siden det russiske forsvarsministerium til at afvise alle anklager – og sideløbende blev der åbnet en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

Du kan følge udviklingen i vores liveblog, som du finder HER.