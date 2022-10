Lyt til artiklen

Risikoen for russisk sabotage i Nordsøen er ikke noget nyt.

I hvert fald ikke for det norske politis sikkerhedstjeneste (PST, red.) og efterretningstjeneste, som i flere år har lavet rapporter, der fortæller om truslen for sabotage mod undervandsinstallationer i Nordsøen.

Det skriver Dagbladet.

I den seneste sikkerhedsrapport fra 2020 har PST vurderet, at den norske oliesektor er udsat for efterretningsvirksomhed. Målene omfatter både offentlige og private virksomheder, teknologimiljøer på universiteter og forskningsinstitutter samt norske myndigheder.

PST nævner også, at det vil være et alvorligt slag, såfremt den udsættes for sabotage, idet netop denne sektor er Norges største og vigtigste indtægtskilde.

Det kan udøve stor skade på Norge økonomisk og militært samt udgøre en fare for landets sikkerhed.

»I værste tilfælde kan efterretningsoplysninger om oliesektoren bruges til at udføre sabotagehandlinger,« lyder det i rapporten.

Dagbladet har forsøgt at få svar på myndighederne om, hvordan de har forholdt sig til disse trusselsvurderinger, men både Olie- og energidepartementet samt Justits- og beredskabsdepartementet har afholdt sig fra at svare.

Det norske medier skriver dog, at flere kilder med indgående kendskab til sikkerheden omkring olie- og gasinstallationerne i Nordsøen mener, at de norske myndigheder har tilsidesat advarslerne fra PST.

Både danske og norske og myndigheder er kommet frem til, at sprængninger på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 ikke var et uheld.