Klokken 3 om natten stod den fremmede mand pludselig inde i hjemmet tilhørende USAs nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

De mange sikkerhedsvagter fra Secret Service omkring huset havde intet opdaget.

Ifølge Washington Post skal der nu igangsættes en undersøgelse af, hvordan hændelsen overhovedet kunne finde sted.

Kilder oplyser til mediet, at det var sidst i april, at Jake Sullivan selv konfronterede den fremmede mand og bad ham om at forsvinde.

Og selvom manden angivelig fremstod som fuld eller påvirket og på ingen måder virkede truende eller farlig, betragter Secret Service det som et 'alvorligt sikkerhedsbrud'.

Ikke mindst fordi sikkerhedsforanstaltningerne omkring den nationale sikkerhedsrådgiver i 2021 blev skærpet, efter at planer om et attentat mod John Bolton – en tidligere sikkerhedsrådgiver – blev opdaget og afværget.

»Enhver afvigelse fra vores beskyttelsesprotokoller er uacceptabel, og hvis det er tilfældet, vil staben blive stillet til ansvar,« lyder det i en udtalelse til Washington Post.

Jake Sullivan er bosiddende i Washington, og han er sædvanligvis beskyttet af sikkerhedsvagter døgnet rundt som en af præsident Joe Bidens betroede medarbejdere.

Ifølge Washington Posts kilder har den harmløse hændelse skabt stor bekymring

Sullivan vil nu få yderligere beskyttelse, indtil den igangværende undersøgelse er afsluttet, lyder det fra Secret Service.