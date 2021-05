For første gang, siden volden brød ud i Gaza 10. maj, har FN's Sikkerhedsråd udsendt en fælles udtalelse.

Det lykkedes lørdag FN's Sikkerhedsråd at nå til enighed om en fælles udtalelse om konflikten mellem Israel og militante palæstinensere i Gazastriben.

I udtalelsen opfordrer Sikkerhedsrådet til en "fuld overholdelse af våbenhvilen", der trådte i kraft natten til fredag.

Det er Sikkerhedsrådets første fælles udtalelse, siden volden i Gaza brød ud 10. maj.

Rådets medlemmer understreger i udtalelsen også "det omgående behov for humanitær hjælp til den palæstinensiske civile befolkning, især i Gaza".

FN's Sikkerhedsråd har flere gange forsøgt at vedtage en fælles udtalelse om konflikten, men USA har indtil nu afvist at støtte en udtalelse.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har gentagne gange sagt, at det er USA's holdning, at Israel har ret til at forsvare sig selv.

Men denne gang er det altså lykkedes at samle opbakning også fra USA, efter at et afsnit om en fordømmelse af volden er blevet fjernet. Dette er et følsomt emne, da det rejser et skyldsspørgsmål.

I et tidligere udkast stod der, at "Sikkerhedsrådets medlemmer fordømmer alle voldshandlinger mod civile, herunder terrorhandlinger, såvel som provokationer, tilskyndelse til vold og ødelæggelse".

I samme udkast blev der også udtrykt "bekymring over spændingerne og volden i Østjerusalem, særligt ved og omkring hellige steder".

I en erklæring lørdag takkede Israels udenrigsministerium USA for "dets fortsatte støtte til Israel og landets ret til at forsvare sine borgere".

Samtidig giver Israel militante fra Hamas "den fulde skyld" for den nylige vold i området, fordi Hamas har affyret tusindvis af raketter mod Israel.

- Vi forventer, at det internationale samfund fordømmer og afvæbner Hamas og sikrer Gazas genopretning og samtidig forhindrer, at midler og våben bliver omdirigeret til terrorisme, skriver det israelske udenrigsministerium.

Der var ingen umiddelbar reaktion fra den palæstinensiske side.

/ritzau/AFP