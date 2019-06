FN's Sikkerhedsråd opfordrer USA og Iran til at gå i dialog for at undgå yderligere optrapning af konflikten.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer forrige uges angreb på to tankskibe i Omanbugten og opfordrer til dialog for at nedtrappe spændingerne mellem de involverede parter.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, efter at Sikkerhedsrådet var samlet mandag.

- Medlemmerne af rådet opfordrer de pågældende parter og alle lande i regionen til at udøve maksimal tilbageholdenhed og gøre alt for at reducere spændingerne.

Sådan siger Kuwaits FN-ambassadør, Mansour Al-Otaibi, i en pressemeddelelse efter mødet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Sikkerhedsrådets medlemmer udgør angrebene i Omanbugten en trussel mod verdens energiforsyning.

Derfor opfordrer rådet især USA og Iran til at indgå i en dialog for at forhindre yderligere optrapning af konflikten.

Umiddelbart tyder intet dog på, at USA har tænkt sig at lempe presset på Iran.

Mandag annoncerede præsident Donald Trump således nye sanktioner mod den iranske leder ayatollah Ali Khamenei og flere af hans topembedsmænd.

Det sker, efter at Iran i sidste uge skød en amerikansk drone ned, da den ifølge præstestyret havde krænket iransk luftrum.

Den amerikanske præsident hævder dog, at han havde planlagt de nye sanktioner, før dronen blev skudt ned.

Som reaktion på sanktionerne siger Irans FN-ambassadør, Majid Takht Ravanchi, at USA er nødt til at indstille sin "økonomiske krig mod det iranske folk".

- Du kan ikke indlede en dialog med nogen, som truer dig, og som skræmmer dig, siger Ravanchi ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Så længe truslen er der, er der ingen mulighed for, at Iran og USA kan starte en dialog, tilføjer han.

FN-ambassadøren gentager Irans opfordring til forhandlinger med lande i regionen, om hvordan sikkerheden kan forbedres.

/ritzau/