En øget patruljering i Østersøen skal beskytte kritisk infrastruktur under vandet.

Det er blevet besluttet på ekstraordinært møde i forsvarssamarbejdet JEF, der omfatter Danmark.

Indsatsen begynder allerede på fredag, lyder det i en udmelding fra den svenske regering.

»Det er strategisk vigtigt, at JEF nu styrker sin tilstedeværelse i Østersøen og Nordatlanten med baggrund i de trusler, der findes mod kritisk undervandsinfrastruktur,« siger den svenske forsvarsminister Pål Jonson:

»JEF er et en hurtig og fleksibel ramme, der er velegnet til at hjælpe til med at håndtere disse trusler. JEF-landene står sammen, er koordinerede og er klar til at agere.«

JEF – eller Joint Expeditionary Force – er et forsvarssamarbejde, der er ledet af Storbritannien.

Derudover er også Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Holland, Estland, Letland og Litauen med.

Beslutningen om indsatsen i Østersøen blev taget tirsdag på et møde, hvor de ti forsvarsministre deltog, lyder det i en meddelelse fra den svenske regering.

Over for SVT uddyber den svenske forsvarsminister med, at mindst 20 orlogsfartøjer vil blive indsat. De vil hovedsageligt skulle patruljere i Østersøen, men altså også i Nordatlanten.

Aldrig tidligere er en lignende operativ foranstaltning blevet vedtaget i JEF-sammenhæng, og det er sket i dialog med NATO.

Om trusselsbilledet siger den svensker forsvarsminister:

»Det er selvfølgelig et symptom på, at vi har en meget alvorligt sikkerhedspolitisk situation, og fremfor alt i vores eget nærområde. Og så må sådan nogle indsatser udføres for at beskytte kritisk infrastruktur, men også for at sende et signal til Rusland,« lyder det fra Pål Jonson til SVT.

I september sidste år skete der flere eksplosioner på Nord Stream-gasledningerne tæt på Bornholm, og det er siden endnu ikke endeligt klarlagt, hvem der stod bag.

I dette efterår er en gasrørsledning og et datakabel mellem Finland og Estland blevet ødelagt, mens også et datakommunikationskabel mellem Sverige og Estland er blevet beskadiget.

Den forstærkede indsats i Østersøen skal indtil videre ske fra 1.–15. december.