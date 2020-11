Skuespiller og topchef er blandt de personer, der har indbetalt til, at 17-årig sigtet for skyderi løslades.

En 17-årig dreng, der er sigtet for at have skuddræbt to personer i Kenosha i delstaten Wisconsin, er blevet løsladt mod kaution.

Teenageren har siddet varetægtsfængslet siden en demonstration i august, hvor to mennesker blev dræbt af skud, og én blev alvorligt såret.

Men nu er den 17-årige foreløbigt løsladt, da hans advokater fredag har indbetalt en kaution på to millioner amerikanske dollar svarende til godt og vel 12,5 millioner danske kroner.

Det oplyser talsmand for det lokale politi i Kenosha David Wright til CNN.

En af drengens advokater, Lin Wood, fortæller på Twitter, at skuespilleren Ricky Schroder og topchefen for selskabet My Pillow, Mike Lindell, er blandt de mennesker, som har bidraget til de to millioner dollar i kaution.

Sidstnævnte er kendt som en stor Trump-støtte.

Den sigtede for skyderiet skal til en indledende høring i sagen 3. december.

/ritzau/