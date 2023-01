Lyt til artiklen

Den norske milliardær Tom Hagen har været sigtet for drabet på sin kone siden april 2020. Sagen er stadig omgærdet af mystik, men nu står vennerne frem.

Det skriver norske Dagbladet, der har talt med Tom Hagens venner.

Tom Hagens venner er urolige for deres ven, som er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, der sporløst forsvandt fra deres hjem i oktober 2018.

En af de bekymrede venner er Tom Nilsen, der håber, at politiet vil trække sigtelsen tilbage, så Tom Hagen kan slippe for at se sig over skulderen og leve et normalt liv.

»Vi har ondt af hele familien. Det er ikke kun med tanke på sigtelsen, men også det her med Lisbeth, de har ikke en grav at gå til. Ingen ved, hvad der skete … Eller det ved nogen. Men det ved familien ikke.«

Sigtelsen mod Tom Hagen har snart stået på i tusind dage, og selv holder han fast på, at han fandt et trusselbrev, da han kom hjem.

Ifølge brevet skulle Hagen betale ni millioner euro, svarende til lige under 67 millioner kroner, i kryptovaluta og hvis han inddrog politiet, så ville de dræbe hans kone.

Tom Nilsen fortæller, at Hagen for det meste holder sig hjemme, fordi folk stirrer på ham, klapper ham på skulderen eller spørger ind til sagen, når han er ude.

Ifølge vennen er det ikke kun Hagen, der har ændret sig.

Tom Nilsen fortæller, at han kan mærke, at flere begynder at synes, at det er synd for Hagen, og at det måske er politiet, der har taget fejl i sagen.

Vennerne, der plejede at have Hagen-ægteparret hjemme til kaffe om tirsdagen, siger til Dagbladet, at de ikke kun vil have svar på, hvad der skete på den omtalte dag, men også hvad der skete med Anne-Elisabeth.

Hun er nemlig stadig forsvundet, og der er ikke kommet mange svar frem i sagen.

Tom Hagen står fast på sin uskyld, og hans advokat har tidligere udtalt, at hans klients digitale kompetencer ikke matcher, hvad han er sigtet for.