Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Rachal Dollard i februar besøgte Joshua Brown i fængslet, gik det ikke helt som planlagt.

Hun smuglede nemlig 30 gram metamfetamin ind i fængslet til netop Joshua Brown, som senere døde af en overdosis.

Derfor blev Rachal Dollard i weekenden hentet af politiet i Tennessee, og hun er nu sigtet for drab, skriver Tennessee Department of Correction i en pressemeddelelse.

Måden, narkoen nåede fra Rachal Dollard til Joshua Brown, er også ganske besynderlig.

Joshua Brown. Foto: Tennessee Department of Correction Vis mere Joshua Brown. Foto: Tennessee Department of Correction

De to udvekslede et kys under besøget, og her videregav Dollard de 30 gram metamfetamin via kysset.

Brown slugte pillen og døde efterfølgende på hospitalet af en overdosis.

»Hændelsen viser faren ved at transportere smuglergods ind i fængslerne og konsekvenserne af det,« siger David Imhof, der leder Tennessee Department of Corrections efterforskningsafdeling, i pressemeddelelsen.

Dollard sidder nu i Hickman County-fængslet, anklaget for både selve narkosmuglingen til fængslet og for det, der i USA hedder 'second-degree murder', der er betegnelsen for et mord, hvor formålet ikke har været at dræbe.

Joshua Brown sad i forvejen fængslet for en narkosag og kunne se frem til en løsladelse i 2029.