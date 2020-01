En engelsklærer ved en amerikansk high school er blevet anholdt for at have haft seksuelt samvær med en elev på 16 år.

Læreren på en skole i staten South Carolina, den 22-årige Anna Elizabeth Jeanette Patton, lokkede angiveligt eleven med nogle nøgenbilleder og tekster på de sociale medier i en periode på tre måneder.

Det hele skete mellem den 1. oktober 2019 og den 11. januar 2020, ifølge arrestordren fra det lokale politi.

Hun kommunikerede bevidst med det unge offer gennem de sociale medier, mener politiet.

Med tekstbeskeder forsøgte hun at opfordre eleven til at deltage i seksuelle aktiviteter. Det skriver New York Post.

Lærer og elev havde angiveligt seksuelt samvær adskillige gange, men en talsmand for politiet i Darlington County siger, at de ikke vil afsløre kønnet på offeret.

Anna Patton var engelsklærer på de lokale skole, og hun bliver sigtet for seksuelt samvær med en student og for at dele obskønt materiale med en person under 18 år.

Hun har efter afsløringen fået orlov fra skolen, mens hun afventer en undersøgelse.

Mandag fik hun dog sin frihed tilbage. Hun blev sat fri efter en kaution på 50.000 kroner.

Det er dog en betingelse, at hun ikke kontakter ofret eller dets familie, og at hun ikke venter tilbage til skolen.

I 2017 blev hun omtalt som en enlig mor til en dreng i en artikel i The Patriot, en studenteravis i det universitet, som Anna Patton blev uddannet fra.