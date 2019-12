En 22-årig kvinde fra den amerikanske stat Florida havde angiveligt sex med en dreng på bare 14 år – og hun bad ham også om at sælge narko.

Hun holdt ham også fanget i et hus, der blev ramt af skud fra en kørende bil.

Carrazana sov tilsyneladende med drengen adskillige gange, mens han blot var 14 år gammel, skriver CBS Miami.

Han er i mellemtiden blevet 15 år.

Kvinden optog angiveligt video af de tilfælde, hvor hun misbrugte drengen seksuelt. Det skriver New York Post.

De efterforskere, der har opsporet sagen, antager også, at Carrazana sendte drengen SMS'er og instruerede ham i at sælge narko for en anden person, hun kendte.

Hun blev arresteret tirsdag, og hun anklages blandt andet for at have misbrugt drengen seksuelt, at have misrøgtet barnet og at have udsat drengen for kriminalitet.