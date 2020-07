Så er det slut. Den ikoniske Boeing 747-jumbojet skal ikke længere flyve for British Airways, der ellers har 31 versioner af flyet i sin flåde.

Afskeden kommer tre år tidligere end planlagt. Årsag: Den verdensomspændende coronakrise og det totale fald i antallet af flypassagerer over hele jorden.

British Airways har brugt flyet siden 1989, og det er verdens største operatør af 747-400 modellen. Det skriver Sky News.

Egentlig ville de have sendt flyene på pension i 2024, men det er blevet fremskyndet af den igangværende coronapandemi.

Også et andet britisk luftfartsselskab, Richard Bransons Virgin Atlantic, har sagt farvel til Boeing 747. Foto: ERIK VAN 'T WOUD Vis mere Også et andet britisk luftfartsselskab, Richard Bransons Virgin Atlantic, har sagt farvel til Boeing 747. Foto: ERIK VAN 'T WOUD

Det markerer enden på flytypen, i hvert fald hvad angår de britiske flyselskaber. Virgin Atlantic har allerede meldt ud, at de også holder op med at flyve med 747'eren.

Også Quantas - det australske luftfartsselskab - har meddelt, at det sender Boeing 747'erne på pension.

Det fløj i går sin afskedstur over hovedstaden Canberra. De specielt indbudte fik lov til at nyde synet en allersidste gang.

'Dronningen af himlen' var Quantas' flagskib, siden det første fly kom til i 1971.

Qantas siger farvel til Boeings 747. Det fløj i dag sin sidste tur over den australske hovedstad Canberra med specielt inviterede gæster ombord. Foto: BARBARA WALTON Vis mere Qantas siger farvel til Boeings 747. Det fløj i dag sin sidste tur over den australske hovedstad Canberra med specielt inviterede gæster ombord. Foto: BARBARA WALTON

Boeing 747 har været i luften i over 50 år. Den første gang, et Boeing 747 gik i luften over Seattle i USA, var den 9. februar 1969.

Det blev taget i brug af det daværende Pam Am den 22. januar 1970 - og det fik tilnavnet 'Jumbojet'. Et navn, det altid har haft.

For British Airways har flyet senest været indsat på ruterne til Kina, USA og Afrika.

I en udtalelse siger det britiske flyselskab: 'Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at hele flåden af 747 bliver pensioneret øjeblikkeligt'.

I had the most amazing 13-years flying the @Boeing 747-400. So sad confirmation that won’t be coming back into service where I work. It will be sorely missed from the skies across the world.



THE QUEEN IS DEAD, LONG LIVE THE QUEEN!!!#AvGeek #aviation #boeing #aircraft #QOTS pic.twitter.com/WPZB3QOgyY — Scott Bateman MBE (@scottiebateman) July 16, 2020

Piloten Dave Wallsworth kaldte flyet 'et ikon', da han skrev om det på Twitter:

»En ikon og et fly, som de fleste piloter voksede op med trangen til at flyve. For få timer siden @British_Airways annoncerede pensionen af @Boeing 747-400.

An aviation icon and the aircraft most pilots grew up wanting to fly. A few hours ago @British_Airways announced the retirement of the @Boeing 747-400. A favourite with pilots and cabin crew and, along with Concorde, the most recognisable aircraft in the world. “The Queen”#QOTS pic.twitter.com/X695EiBBcM — Captain Dave (@DaveWallsworth) July 17, 2020

En favorit blandt piloter og kabinepersonale og, sammen med Concorden, den mest genkendelige flytype i verden. 'The Oueen' #QOTS,' tweetede han.

British Airways forudser ikke, at rejseaktiviteten kommer tilbage til 2019-niveau før 2023.