For at opretholde menneskerettighederne vil Sierra Leone afskaffe dødsstraffen, der sidst blev brugt i 1998.

Sierra Leones regering ønsker at afskaffe dødsstraf i det vestafrikanske land.

Det siger vicejustitsminister Umaru Napoleon Koroma onsdag.

Der er ikke blevet udført nogen henrettelser i landet siden 1998, og dødsstraffe bliver ofte omstødt.

Dog bliver Sierra Leone, der stadig er ved at komme sig efter årtiers borgerkrig, ofte kritiseret af rettighedsgrupper for fortsat officielt at holde fast i dødsstraffen.

- Så snart lovforslaget når parlamentet og bliver godkendt, vil det sætte punktum for dødsstraffen, siger vicejustitsministeren.

Han tilføjer, at præsident Julius Maada Bios regering har besluttet at afskaffe dødsstraf for at "opretholde Sierra Leones grundlæggende menneskerettigheder".

Det er endnu uklart, hvornår parlamentet vil godkende forslaget.

/ritzau/AFP