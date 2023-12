Der er meldinger om skud i hovedstaden i Sierra Leone, som for nylig har været igennem politisk krise.

Regeringen i det vestafrikanske land Sierra Leone har søndag indført et landsdækkende udgangsforbud.

Det sker, mens der søndag er meldinger om kampe i Sierra Leones hovedstad, Freetown, efter det, som regeringen betegner som et angreb på et militært våbenlager.

Vidner melder om skud og eksplosioner i området Wilberforce, hvor våbenlageret ligger. Der ligger også flere ambassader der.

Andre vidner melder om skududvekslinger nær barakker i distriktet Murray Town. Her har militæret flere tilholdssteder, blandt andet et for flåden.

Videoer på sociale medier viser grupper af mænd på gaderne, der beskrives som fanger, der er sluppet fri.

Meldingerne er ikke blevet bekræftet uafhængigt.

Gaderne i hovedstaden Freetown er i øvrigt tomme, beretter vidner.

- Jeg blev vækket af højlydte maskinpistolskud og bomber fra Wilberforce-barakkerne omkring klokken 04.30, siger vidnet Susan Kargbo på telefon ifølge AFP.

- Jeg var chokeret. Skuddene fortsatte frem til denne morgen. Det var som en krig.

Regeringen udtaler, at de personer, der forsøgte at bryde ind i våbenlageret, er blevet slået tilbage. Offentligheden bedes dog fortsat blive hjemme.

- Offentligheden kan være forvisset om, at regeringen og vores statslige sikkerhedsstyrker har kontrollen, skriver informationsminister Chernor Bah i en meddelelse.

- For at give sikkerhedsstyrker mulighed for at fortsætte processen med at pågribe de mistænkte er der blevet indført et landsdækkende udgangsforbud med øjeblikkelig effekt, fortsætter ministeren.

Der er ikke umiddelbart yderligere detaljer om de påståede angrebsmænd. Det vides heller ikke, hvad deres motiv har været.

Sierra Leone har været igennem en politisk krise, efter at der var præsident- og parlamentsvalg i juni i år. I oktober nåede oppositionen og regeringen dog frem til en aftale, efter at der havde været kritik og manglende anerkendelse af valget.

Der har været en række militærkup samt forsøg på kup i Vestafrika siden august 2020.

/ritzau/AFP