Den tyske Siemens-koncern fastholder at levere signalteknologi til ny og omstridt kulmine i Australien.

Den tyske ingeniørkoncern Siemens vil opfylde en kontrakt om at levere teknologi til en ny kulmine i Australien trods store protester fra miljøorganisationer.

Det oplyser Siemens-topchef Joe Kaeser sent søndag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

- Der er praktisk taget ingen juridisk og økonomisk ansvarlig måde at vikle sig ud af kontrakten uden at negligere vores betroede forpligtelser, udtaler Kaeser.

Han tilføjer, at Siemens har mulighed for at trække sig fra opgaven, såfremt minens ejer, det indiske selskab Adani, overtræder miljølove i forbindelse med, at kulminen bliver etableret.

Siemens blev i december valgt som leverandør af signalsystemet til den jernbane, der skal transportere kul fra Adani-minen i den australske delstat Queensland.

Lørdag opfordrede den svenske klimaaktivist Greta Thunberg den tyske koncern til at genoverveje sin rolle i projektet.

I flere tyske byer demonstrerede klimaaktivister mod minen fredag. Blandt andet uden for Siemens' hovedkvarter i München.

Siden 2010 har Adani arbejdet på projektet, der fik grønt lys fra myndighederne for et par år siden trods store protester i Australien fra modstandere af fossile brændstoffer.

Kulminen ventes at indlede driften næste år. Den forventes at kunne producere op til 27 millioner ton kul om året.

/ritzau/