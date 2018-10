Et firma i New Zealand har fundet på noget helt nyt: De sælger frisk luft på dåser.

Ifølge journalisten Damian Christie får firmaet Kiwiana på puklen for at sælge 'ægte rent New Zealand luft' i Auckland lufthavn. Det skriver avisen New York Post.

»Du tager vist pxx på mig. Forøvrigt er 98 (New Zealanske, red.) dollar ikke ligefrem nogen billig gave,« skrev Christie efter at have fået øje på produktet.

De fire dåser der lover 'den reneste luft, du nogensinde vil indånde ... høstet på de høje tinder over New Zealands trægrænse,' koster næsten 100 lokale dollar.

Det svarer til 410 danske kroner - godt 100 kroner dåsen. Den indeholder formodentlig luft nok til 130 til 140 dybe indåndinger.

Nogle twitter-medlemmer er bestemt ikke imponeret over dåserne med luft - eller prisen på dem.

WHAT. We have hit peak capitalism! — Isabella Cawthorn (@fixiebelle) 3. oktober 2018

»Nu har vi ramt den højeste kapitalisme!« som en bruger skriver.

Isn’t this just *really* expensive huffing? How is this allowed? — Carol Green #spoonbill4eva (@carolgreen) 3. oktober 2018

»Er det ikke bare en 'virkelig' dyr fornærmelse?« joker en anden.

Ifølge firmaet selv, er Kiwiana opsat på at bringe de bedste produkter fra New Zealand - der påstår at være det reneste land på jorden - til resten af verden.