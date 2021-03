Reggae-legenden Bunny Wailer er tirsdag død, oplyser den jamaicanske regering. Han blev 73 år.

Bunny Wailer stod sammen med Bob Marley bag reggaegruppen The Wailers, som senere kom til at hedde Bob Marley and the Wailers.

Wailer var det sidste nulevende af de oprindelige medlemmer af gruppen, efter at Peter Tosh blev dræbt i 1987. Bob Marley døde af kræft seks år tidligere - i 1981.

Oplysningen bekræftes af hans manager, Maine Stowe, over for mediet Jamaica Observer.

- Han døde omkring klokken otte i morges. Jeg er stadig her sammen med ham, fortæller Stowe til mediet.

Hvad Bunny Wailer - hvis rigtige navn var Neville Livingstone - døde af, oplyses ikke. Det oplyses dog, at han har været indlagt på hospitalet siden december.

- Vi forbliver taknemmelige for den rolle, som Bunny Wailer spillede i udviklingen af populariteten af reggaemusikken verden over, siger landets kulturminister, Olivia Grange, i en meddelelse ifølge AFP.

- Vi husker med stor stolthed, hvordan Bunny, Bob Marley og Peter Tosh fik reggae ud i de fire verdenshjørner, tilføjer hun.

Bunny Wailer vandt tre Grammy-priser i løbet af sin karriere. I 2017 blev han tildelt den fjerdehøjeste jamaicanske orden.

/ritzau/