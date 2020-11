Hvem skulle tro, at noget så fredeligt og uskyldigt som et juletræ kan virke som en provokation og få følelserne til at koge?

Det er dog ikke desto mindre det, der er tilfældet i USA, hvor ankomsten af dette års juletræ i præsidentboligen får den politiske splittelse af Guds eget land frem i lys lue.

I Trumps snart fire år i Det Hvide Hus, har hans hustrus juleudsmykning af embedsboligen til jul hvert år mødt kritik.

Førstedamen står traditionen tro for julepynten i den historiske bygning i Washington, men de foregående tre år har Melania Trump fået på puklen for sin lidt særprægede smag.

Sådan så gangene i Det Hvide Hus ud et år, hvor Melania Trump fik kritik for at forvandle embedsboligen til en scene fra HBO-serien 'The Handmaids Tale.' Foto: MICHAEL REYNOLDS/EPA/RITZAU SCANPIX Vis mere Sådan så gangene i Det Hvide Hus ud et år, hvor Melania Trump fik kritik for at forvandle embedsboligen til en scene fra HBO-serien 'The Handmaids Tale.' Foto: MICHAEL REYNOLDS/EPA/RITZAU SCANPIX

Trump-parrets sidste jul i præsidentboligen lader ikke til at være nogen undtagelse.

Allerede inden årets pyntning og dekorationer er afsløret, bliver Flotus (First Lady of the United States, red.) mødt af en sønderlemmende kritik på de sociale medier.

Da Melania Trump mandag skrev på Twitter, at hun havde modtaget årets juletræ i Det Hvide Hus og så frem til at begynde pyntningen af »folkets hus,« brød helvede løs på hendes konto.

»Hvem var den Førstedame, som sagde: 'Hvem fanden interesserer sig for julen?' Åh, nu husker jeg det. Det var DIG!« skriver en bruger blandt andet ifølge avisen The Independent.

We know you don’t care about CHRISTMAS Melania. It’s ok to stop pretending. — Kristina Wong (@mskristinawong) November 23, 2020

»Hvem prøver du at narre?« spørger en anden, mens det i øvrigt vælter ind på Twitter med opslag, som anklager Melania for at være hyklerisk og falsk.

»Jeg vil vædde på, at du virkelig glæder dig, nu vi ved, hvor meget du elsker julen,« skriver atter en Twitter-bruger eksempelvis med slet skjult ironi.

Det er ikke mere end en måneds tid siden, at hemmelige lydoptagelser afslørede, at Melania Trump var led og ked af tjansen med at fylde gangene i præsidentboligen med juletræer, stjerner, glimmer og anden pynt.

»Hvem fanden interesserer sig for det julehalløj?« spurgte hun retorisk sin tidligere veninde og rådgiver Stephanie Winston Wolkoff, da sidstnævnte tilbage i 2018 optog deres samtaler i smug.

Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur Vis mere Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur

»Jeg knokler røven ud af bukserne på det julehalløj, som du ved, men hvem fanden interesserer sig for det julehalløj og dekorationer? Men jeg bliver nødt til det, ikke?« lød det desperat fra præsidentfruen op optagelserne, der siden blev offentliggjort hos blandt andet tv-stationen CNN.

Wolkoff var med til at planlægge Trumps indsættelse, og arbejdede derefter som en af Melania Trumps mest betroede medarbejdere.

De to kvinder var veninder i mere end ti år, men en konflikt om økonomien i forbindelse med indsættelsen – hvor Wolkoff følte, at Trump-parret gjorde hende til syndebuk – satte en brat stopper for venskabet.

I sommer udgav den tidligere veninde den afslørende bog 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady'.

“I’m working my ass off on the Christmas stuff, that you know, who gives a fuck about the Christmas stuff and decorations? But I need to do it, right?” —Melania Trump#BeBestpic.twitter.com/dv9YvUntAU — Trinity (@TrinityResists) November 24, 2020

Og få måneder senere kom så lydoptagelserne, hvor Melania altså giver juleforberedelserne det glatte lag.

Melania Trump var – blandt meget andet – frustreret over, at hendes anstrengelser altid blev mødt med kritik.

Da hun så mandag skrev på Twitter, at hun glædede sig til at komme i gang med årets julepyntning, fik det hendes modstandere til tasterne.

I år bliver præsidentfruen på forhånd svinet til for at være hyklerisk, fordi optagelserne afslørede, at hun er ret ligeglad med julepynten.

257,000 Americans are dead from Covid, but sure, carry on with your trees — Jeanie Bergen (@JeanieBergen) November 23, 2020

Andre harmes over, at hun som den eneste på billederne foran Det Hvide Hus ikke bærer mundbind.

En del glæder sig over, at det er sidste jul, hun står for julen i Det Hvide Hus.

Endelig er der flere, der fremfører det synspunkt, at præsidentfruen burde mindes familierne til de over 260.000 amerikanske corona-ofre, som i år må fejre jul uden deres kære.