Den iranske skønhedsdronning Bahareh Zara Bahari sidder på sjette døgn fast i lufthavnen i Manila, og hun beder om asyl i Filippinerne. Hun frygter nemlig for sit liv, hvis hun bliver sendt tilbage til sit hjemland.

Lige siden 2014 har hun studeret til tandlæge i Filippinerne, og hun deltog i 2018 i konkurrencen om at blive Miss Intercontinental netop i Manila.

Hun har nu siddet fanget i Ninoy Aquino-lufthavnen samme sted siden den 18. oktober.

Den dag udsendte Iran nemlig en arrestordre på hende gennem Interpol, hvor hun beskyldes for et overfald.

Men den 31-årige Bahari fortæller avisen The Telegraph, at det hele er en stor løgn.

Hun bliver eftersøgt på grund af sine politiske aktiviteter, og fordi hun udtaler sig om kvinders rettigheder.

»Hvis jeg bliver sendt tilbage til Iran, så dræber de mig,« siger hun.

Markk Perete, der er sekretær i det filippinske justitsministerium, siger, at Irans arrestordre stammer fra en påstand om, at hun har overfaldet en iransk statsborger i Filippinerne.

Hverken han eller de filippinske myndigheder kender noget til det overfald, som tilsyneladende fandt sted på deres jord. Det skriver New York Post.

Bahareh Zare Bahari går for øjeblikket på sidste år på en tandlægeskole i Filippinerne.

Nu sidder Bahari fast i lufthavnens Terminal 3, mens regeringen overvejer, hvad de skal gøre, for hun blev stoppet efter at have været på to ugers ferie i Dubai.

Ifølge hendes profil på skønhedskonkurrencens hjemmeside har Bahari forladt Iran på grund af de svære vilkår, hun har der som kvinde.

'Det er mit ønske, at mit land vil række ud efter frihed og lighed,' står der.