Normalt er Sibirien kendt som et af de koldeste steder på kloden, hvor der bor mennesker.

Ekstreme frostgrader er ikke ualmindelige om vinteren, og i december sidste år nåede termometeret helt ned på minus 61 grader.

De dybfrosne temperaturer er nu en – undskyld udtrykket – by i Rusland.

I de seneste uger har regionen oplevet den ene varmerekord efter den anden.

World climatic history writes a new incredible page today with an extreme heat wave in #Siberia

Temperatures exceeded 38C between lat 55N/57N.



38.3C Kurgan

37.9C Jalturovosk hottest day in history ! (for any month)

36.8C Tjumen June record

36.2C Vikulovo June record

etc pic.twitter.com/JDowKpZxWc — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) June 3, 2023

En klimatolog kalder det sågar »den værste hedebølge i historien.«

Sidste lørdag nåede temperaturerne op på hele 37,9 grader i Jalturovosk i det centrale Rusland.

Så varmt har det ifølge CNN aldrig tidligere været i området.

Siden er flere andre temperaturrekorder blevet slået i Sibirien.

Andre steder har der været meldinger om helt op til 40 grader.

»Så vi kan sige, at det er virkelig enestående. Det er regionens 'værste hedebølge i historien,' skrev klimatolog og vejrhistoriker, Maximiliano Herrera, på Twitter.

Og det ser ud til at blive endnu værre.

»Rekorderne bliver ved med at falde i dag (torsdag, red.) med temperaturer omkring 40 grader,« siger Herrera til CNN.