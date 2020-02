Standartpudlen Siba løb med sejren ved dette års kåring af 'USAs bedste hund', der blev afholdt i Madison Square Garden.

Selv om den talrige tilskuerskare ville have en populær golden retriever til at vinde med råbet 'Dan-iel! Dan-iel!', var det den billedskønne Siba, der blev 'best in show'.

Tirsdag aften tog Siba simpelthen dommerne med storm. Det skriver New York Post.

Den treårige Siba var billedet på, hvad mange ser som sammenfatning af et hundeshow.

En whippet ved navn Bourbon blev den næstbedste hund ved showet. Foto: Carlo Allegri Vis mere En whippet ved navn Bourbon blev den næstbedste hund ved showet. Foto: Carlo Allegri

Det var dog ikke alle, der delte den opfattelse. Da dommer Bob Slay studerede Siba i den afsluttende kåring, hvor syv hunde var med, råbte en fan: »Nej, Slay, nej, for pokker.«

Men dommer Slay stod fast på, hvad han mente.

»Den er smuk, og det siger ikke så lidt,« sagde ejeren Chrystal Murray-Clas.

Hunden Bourbon The Whippet blev toer ved showet, der tiltrak 2.500 hunde fra 205 racer.

BEST. IN. SHOW.



Siba the Standard Poodle claims the top honor at the #WKCDogShow! It is the 5th win for the breed, good for fourth-most all-time. pic.twitter.com/OYBCtTcwnr — FOX Sports (@FOXSports) February 12, 2020

Den store favorit Daniel lykkedes ikke med at stryge helt til tops. En golden retriever har aldrig vundet dette show tidligere.

Havaneseren Bono, bokseren Wilma, sheltien Conrad og foxterrieren Vinny var alle sammen med i den afgørende gruppe på syv hunde.

Puddelhunde stiller op i tre størrelser, og det var den 10. gang, en hund af denne race bliver USAs bedste hund.

Det var første gang siden 2002, at en puddel vandt.