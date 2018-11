Shoppingcentret Tynwald Mills på den britiske ø Isle of Man lover sine kunder, at de får en 'livsstils-shopping-oplevelse'.

Og oplevelser var da lige, hvad kunderne fik, da de forleden så juleudstillingen i centret. Ikke helt den oplevelse, man nok forventede af en juleudstilling.

Isbjørnene på podiet var nemlig blevet flyttet af en spøgende kunde, så det lignede, at de dyrkede sex.

På Facebook hylder en bruger ifølge The Independent udstillingen, som vedkommende kalder 'den bedste, jeg nogensinde har set'.

Went to Tynwald Mills today and was quite amused yet disturbed by their placement of their Xmas polar bears #merryxmas #ohmy #naughtybears #feelingthelove #frombehind #bearbehind @Laughology pic.twitter.com/V5vvTgGmSB — Ruth Hogg (@MrsManxTiger) November 18, 2018

En anden skriver, at isbjørnene blev fanget i et vaskeægte David Attenborough-øjeblik.

Ruth Hogg har delt billederne på Twitter under hashtagget 'bagfra'. Heller ikke hun lader til at være voldsomt intimideret over bjørnenes udskejelser.

Alligevel beklager shoppingcentret selv beklager på sin Facebook-side, at isbjørnene er endt med at stå på en noget anden måde, end da de blev sat op.

'Vi undskylder til alle, der føler sig forulempet af vores interaktive udstilling', skriver centret.