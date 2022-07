Lyt til artiklen

Den tidligere premierminister i Japan, Shinzo Abe, er fredag tilsyneladende blevet skudt under en tale i den vestjapanske by Nara.

Hændelsen skete omkring klokken 11.30 lokal tid.

De præcise omstændigheder er endnu uklare, men ifølge The New York Times kollapsede den 67-årige mand, efter der blev hørt noget, der skulle være affyringen af et våben.

Ifølge en reporter fra det lokale medie NHK, der var til stede, da det hele skete, så Shinzo Abe ud til at bløde og være bevidstløs.

Foto: Kyodo via REUTERS

Straks efter blev den tidligere premierminister fragtet til hospitalet, hvor hans tilstand i øjeblikket er ukendt.

Det oplyser den japanske regerings ledende talsmand, Hirokazu Matsuno, på et pressemøde tidligt fredag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lokale medier skriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke viser livstegn – men der er endnu ikke officielle meldinger om det.

Til NHK fortæller en ung kvinde, der var vidne til hændelsen, at Shinzo Abe var ved at holde en tale, da en mand pludselig dukkede op bagfra:

»Det første skud lød som et legetøj. Han faldt ikke, og der lød et stort brag. Det andet skud var mere synligt, man kunne se gnisten og røgen,« siger hun ifølge AFP til mediet og tilføjer:

»Efter det andet skud omringede folk ham (Abe, red.) og gav ham hjertemassage.«

En 42-årig mand er blevet anholdt for drabsforsøg på den tidligere premierminister, og en pistol, der menes at være blevet brugt til angrebet, er også fundet.

Ifølge NHK førte Abe kampagne for en kandidat fra LDP i Nara, da han blev skudt.

Shinzo Abe var premierminister i Japan i et år i 2006 og igen fra 2012 til 2020. Han er Japans længst siddende premierminister.