Politi åbnede ild mod demonstranter i hovedstaden Abuja i de seneste to dage, siger en talsmand for gruppen.

En shiamuslimsk gruppe i Nigeria melder 42 tilhængere dræbt.

Ifølge en talsmand har sikkerhedsstyrker dræbt 42 af gruppens medlemmer ved at skyde mod demonstranter i hovedstaden Abuja i de seneste to dage.

Tirsdag aften meldte gruppen Nigerias Islamiske Bevægelse 25 dræbt under demonstrationer i Abuja. Det skete, da hundredvis af gruppens medlemmer aktionerede for at få regeringen til at løslade deres leder, Ibrahim Zakzaky.

Mandag åbnede hæren ild mod demonstranter fra gruppen i udkanten af Abuja. Dagen efter skød de mod demonstranterne i byens centrum.

- Antallet af dræbte ved gårsdagens angreb er steget til syv, og mindst 35 blev dræbt mandag, siger en talsmand for Nigerias Islamiske Bevægelse, Ibrahim Musa.

De syv døde ifølge talsmanden af de kvæstelser, som de fik mandag.

Politiet og hæren har ikke kommenteret rapporterne. Myndighederne besvarer ikke henvendelser om urolighederne.

Zakzaky har været fængslet siden december 2015, hvor sikkerhedsstyrker dræbte hundredvis af gruppens medlemmer.

Nigeria er Afrikas folkerigeste land med over 186 millioner indbyggere. Der er omtrent lige så mange kristne, som der er muslimer.

/ritzau/Reuters