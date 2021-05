En 51-årig sherpa har i denne måned slået sin egen rekord ved at bestige det højeste bjerg for 25. gang.

En nepalesisk sherpa, som har slået rekord ved at bestige Mount Everest 25 gange, siger, at han i en drøm blev advaret mod en 26. bestigning netop i denne måned.

Den 51-årige Kami Rita Sherpa har i denne måned slået sin egen rekord ved at bestige det 8.848,86 meter høje bjerg via den traditionelle sydøstlige bjergrygsrute for 25. gang.

Han blev ledsaget til toppen af verdens højeste bjerg af 11 andre sherpaer, som normalt indgår i et team med speciale i reb og tovværk.

Da Kami tirsdag vendte tilbage til Kathmandu sagde han, at han havde været ved at forberede en 26. bestigning af Everest sammen med en række klienter. Men en drøm fik ham til at opgive sin plan om en ny rekord med en 26. bestigning.

I drømmen advarede en bjerggudinde ham mod at gennemføre sit forehavende.

Han siger, at det var indirekte, han fik advarslen.

- Jeg havde ikke nogen god drøm, men jeg følte gudinden sagde, at "nu er det nok for denne gang", så jeg vendte om, siger han.

Sherpaer er kendt for deres store erfaring, udholdenhed og evner til at guide bjergbestigere, som kommer til området fra hele verden. De gennemfører hvert år religiøse ritualer, hvor de beder om tilgivelse for at begive sig op mod bjergtinden.

Kami siger, at han vil vende tilbage til Everest næste år.

Hundredvis af bjergbestigere har besteget Everest i år, efter at det blev genåbnet for april-maj sæsonen trods rygter om et covid-19 udbrud i base camp.

/ritzau/Reuters