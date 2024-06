Verdens største spansktalende land, Mexico, får sin første kvindelige præsident.

Mexico, det største spansktalende land i verden, får for første gang i sin historie en kvindelig præsident.

Foreløbige resultater fra søndagens valg giver en meget overbevisende valgsejr til Claudia Sheinbaum fra regeringspartiet Morena.

- Jeg kommer ikke til at svigte jer, siger Claudia Sheinbaum ifølge nyhedsbureauet AFP efter sejren.

Hun siger videre, at oppositionskandidaten Xóchitl Gálvez har ringet til hende for at erkende sit nederlag. Det skriver Reuters.

Det var på forhånd noget nær mejslet i sten, at Mexico ville få sin første kvindelige præsident.

Claudia Sheinbaum stod i meningsmålingerne til mere end halvdelen af stemmerne, og nærmeste udfordrer var en anden kvinde, Xóchitl Gálvez, som stod til godt en tredjedel af stemmerne.

De foreløbige resultater er offentliggjort mandag morgen dansk tid af det offentlige valginstitut INE.

Resultaterne, som har en usikkerhed på 1,5 procent, giver Sheinbaum 58 til 60 procent af stemmerne. Dermed er hun over 30 procentpoint foran Gálvez. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sheinbaum er medlem af partiet Morena, som landets nuværende præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, også repræsenterer.

Hun har tidligere været regeringschef for det område, som omfatter den mexicanske hovedstad, Mexico City.

Når hun 1. oktober forventes at blive taget i ed som præsident for landet og begynder sin seksårige periode i embedet, bliver en af hendes hovedopgaver at få styr på volden i landet.

Mexico huser nogle af verdens største og mest voldelige narkokarteller, og valgkampen var særdeles blodig i år. Mindst 25 kandidater til valget landet over er blevet dræbt.

I flere mexicanske kommuner var det sågar ikke muligt at etablere valgsteder.

I Coyomeapan blev valghandlingen sat på pause efter mindst ét drab ved et valgsted.

I Chicomuselo dukkede der pludselig 11 lig op for et par uger siden i kommunens voldsomme kartelkrig.

I Pantelho forstyrrede den konstante tilstedeværelse af væbnede kartelmedlemmer oplæringen af valgtilforordnede.

Et stort tema for den mexicanske præsident bliver forholdet til USA.

Uanset om det er demokratiske Joe Biden eller republikanske Donald Trump, som sidder i Det Hvide Hus et år fra nu, spiller den mexicanske præsident en stor rolle i, hvor mange migranter der krydser grænsen til Mexico.

Den kommende mexicanske præsident har altså stor indflydelse på migrantsituationen i landets nabo mod nord.

Valget søndag var til præsidentembedet samt til landets underhus og senat, som tilsammen udgør Kongressen i landet. Der skulle vælges 500 medlemmer af underhuset og 128 senatorer.

INE's foreløbige resultater viser, at den mexicanske regeringskoalition kan få flertal i begge kamre. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/