Det var ikke rollen som hjerteknuseren Dylan McKay, der var hans største bedrift. Det var derimod hans familie - og særligt hans to børn.

Skuespillerinden Shannen Doherty er knust over tabet af vennen og kollegaen Luke Perry, som hun spillede sammen med i den ikoniske tv-serien 'Beverly Hills 90210'.

I et eksklusivt interview med det amerikanske medie People fortæller hun, at det dog ikke var hans mest kendte rolle som rebellen Dylan McKay, han var mest stolt af.

Det var derimod hans familie.

ARKIVFOTO af Shannen Doherty. Foto: Mario Anzuoni Vis mere ARKIVFOTO af Shannen Doherty. Foto: Mario Anzuoni

Især hans to børn - sønnen Jack på 21 år og datteren Sophie på 18, som han fik med ekskonen Rachel Sharp.

»Luke elskede sin familie. Han talte længe om sine børn og om, hvor stolt han var ham dem. Han viste mig ofte videoer af dem. De var hans hjerte, og for ham var de hans største bedrift,« fortæller 47-årige Shannen Doherty.

Hun forklarer videre, at hun er i chok over at have mistet ham. At hendes hjerte er knust.

De to spillede i en årrække over for hinanden i den populære ungdomsserie, men de mistede kontakten til hinanden efterfølgende. De genoptog senere kontakten, efter Shannen Doherty for fire år siden stod frem og fortalte, at hun havde fået konstateret brystkræft.

»Luke var en klog, ydmyg og kompleks mand med et hjerte af guld og et utømmeligt indhold af integritet og kærlighed. Luke rakte ud til mig under min kræftsygdom, og vi fortsatte, hvor vi slap. Omend vi var blevet ældre og klogere, så forblev vores forbindelse til hinanden intakt,« fortæller hun til People.

»Jeg vil savne ham hver eneste dag. Hvert minut. Hvert sekund.«

Luke Perry blev indlagt den 27. februar, efter han var blevet ramt af et alvorlig slagtilfælde i sit hjem i Sherman Oaks, Californien.

Han lå indlagt under observation i fem dage, før han døde mandag den 4. marts. Han blev 52 år.

ARKIVFOTO af Luke Perry. Foto: VALERY HACHE Vis mere ARKIVFOTO af Luke Perry. Foto: VALERY HACHE

'Skuespiller Luke Perry, 52, døde i dag efter at have været ramt af et massivt slagtilfælde,' lød det mandag i en udtalelse fra skuespillerens talsmand.

'Han var omgivet af sine børn Jack og Sophie, sin forlovede Wendy Madison Bauer, ekskone Minnie Sharp, mor Ann Bennett, stedfar Steve Bennett, bror Tom Perry, søster Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner.'

I udtalelsen takker hans familie for den støtte, man har modtaget:

'Familien værdsætter al den støtte og alle de bønner, der er blevet givet til Luke fra hele verden, men anmoder respektfuldt om privatlivets fred i denne tid med stor sorg. Ingen yderligere detaljer vil blive frigivet på nuværende tidspunkt.'