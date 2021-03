Glem alt om de dyr, du har derhjemme. I Shanghai i Kina har dyrecafeerne udvidet racerne til mere eksotiske dyr.

Der kan du nu nyde en cappuccino med en slange, der vikler sig rundt om din arm. Eller drikke en latte, mens en vaskebjørn aer dig.

At spise en middag, mens du er omgivet af alle mulige forskellige dyr, er blevet populært, selv om der stadig er folk, der tror, at coronapandemien kan smitte fra de vilde dyr. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er faktisk masser af dyrecafeer i Kinas største by. Raccoon Café (Vaskebjørns Café) i den centrale del af byen, er hjem for otte af dyrene.

Vaskebjørne har sit hjem i en café i Shanghai. Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Vaskebjørne har sit hjem i en café i Shanghai. Foto: HECTOR RETAMAL

Den største vaskebjørn, der vejer omkring 10 kilo, hopper op og ned ved vinduet, tilsyneladende ophidset af kunderne.

»Jeg synes, den er virkelig sød,« siger Qin Siyu. Hun er 27 år gammel og professionel volleyballspiller, og hun fandt frem til cafeen ved at se et billede af en ven, der var på cafébesøg.

Det er faktisk ikke rigtigt til at se, om cafeen egner sig til at indtage sin kaffe i. Vaskebjørnenes opførsel er umulig at forudse, så det er begrænset, hvor tit det er muligt at drikke kaffe på stedet.

Cheng Chen ejer cafeen, og hun indrømmer, at vaskebjørnene kan være aggressive. Og den 36-årige ejer forstår godt, hvorfor nogle kunder stiller spørgsmål ved, om det er fair at holde vaskebjørne i en café.

Her forbereder en mand sig på at give vaskebjørnen mad i en dyrecafé i Shanghai. Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Her forbereder en mand sig på at give vaskebjørnen mad i en dyrecafé i Shanghai. Foto: HECTOR RETAMAL

I en anden café i Shanghai har ejeren Wang Liqun slanger, leguaner og gekkoer, som venter på gæsterne. En af hendes gæster siger, at cafeen hjælper folk med at komme sig over deres frygt.

»Efter de er kommet her, føler de, at dyrene ikke er, hvad man tror. Slangerne er faktisk ret dejlige,« siger den 27-årige Tang.

Evan Sun er videnskabsmand hos World World Animal Protection, og han advarer kraftigt mod disse dyrecafeer.

»Vilde dyr har et forfærdeligt liv i disse cafeer. De oplever en enorm lidelse og et massivt pres,« siger han.