En chef for kulturhistorie og turisme i Teheran mener, at man kan have fundet general Reza Pahlavis lig.

Teheran. Et mumificeret lig, der er fundet nær et tidligere mausoleum i Iran, er formentlig de jordiske rester af Reza Shah Pahlavi, som grundlagde shahstyret i 1925.

Reza Pahlavi blev efterfulgt af sønnen Mohammad Reza Shah Pahlavi, indtil den iranske revolution i 1979.

Det er lederen af bystyrets komité for kulturhistorie og turisme i Teheran, Hassan Khalilabadi, som siger, at det mumificerede lig kan være general Reza.

Den i USA bosiddende kronprins Reza Pahlavi, som er barnebarn af general Reza, appellerer på Twitter til, at Iran ikke skjuler noget fra de igangværende undersøgelser.

Liget er fundet nær den afdøde shahs grav. Efter revolutionen gjorde det islamiske styre store anstrengelser for at fjerne symboler og minder fra det væltede styre.

Det betød ifølge nyhedsbureauet AFP blandt andet, at styret ødelagde den grav, hvor Reza Shah Pahlavi var begravet i den sydlige del af Teheran.

Man har siden forsøgt at finde liget - uden held.

Men mandag meddelte Teherans komité for kulturhistorie og turisme ifølge nyhedsbureauet Irna, at man formentlig havde fundet Pahlavis jordiske rester.

- Det vil blive undersøgt af de ansvarlige myndigheder, siger Hassan Khalilabadi.

Det mumificerede lig er fundet i forbindelse med udvidelsen af en islamisk helligdom i området.

En pressemedarbejder ved helligdommen Abdol Azim kalder historien om fundet af Reza Pahlavi et rygte.

Han henviser til, at området er en tidligere kirkegård. Så det er ikke så sært, hvis man finder et lig.

