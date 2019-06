Over én million mennesker bliver hver dag smittet med kønssygdomme som f.eks. klamydia og gonoré, fastslår Verdenssundhedsorganisationen WHO i en ny rapport.

Vi er glade for sex uden kondom. Det lader i hvert fald til at være tilfældet, hvis man ser på tallene i den nye rapport fra WHO. De mange smittede svarer til 376 millioner nye tilfælde på årsbasis.

»Vi ser en bekymrende fremgang på verdensplan, der er svær at stoppe,« siger læge Peter Salama ved WHO til norske VG.

Det er primært folk i alderen 15-49 år, som bliver smittet. Hvis ikke man får behandlet kønssygdommene, kan de føre til alvorlige infektioner, som indebærer bl.a. infertilitet, øget risiko for HIV og graviditet uden for livmoderen.

Tendensen er den samme i Danmark. Sidste år viste bl.a. tal fra Sundhedsstyrelsen, at 32.737 unge blev testet positive for klamydia, og 3.478 fik konstateret gonoré. Syfilis derimod ses i mindre omfang med omkring 700 tilfælde om året.

Læge ved WHO Teodora Wi mener, at de mange tilfælde skyldes, at det i dag er blevet lettere at få adgang til sex.

»Vi har fået et stort marked af dating-apps, bl.a. Tinder, som gør, at folk har mere sex,« sagde hun til en pressebriefing.

Rapporten understreger ifølge eksperterne behovet for bedre seksualundervisning i hele verden.

Særligt fordi det også bliver sværere at behandle kønssygdommene, fordi folk udvikler antibiotika-resistens.

Det er ikke alle, der oplever at få symptomer, hvis de er blevet smittet med en kønssygdom.

Har man derfor haft ubeskyttet sex, anbefaler lægerne, at man lader sig teste kort tid efter. En klamydiatest kan man få foretaget hos sin praktiserende læge.

Foruden gonoré og klamdia tæller tilfældene i rapporten også såkaldt trikomonas. Denne sygdom er dog sjælden i Danmark, men hyppig andre steder i verden. Sygdommen kan bl.a. føre til dødsfødsler.