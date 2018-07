Sexrobotten ‘Samantha’, der er bygget med integreret kunstig intelligens, er blevet opgraderet og kan nu sige ‘nej’ til sex, skriver Daily Mail.

Den spanske ingengiør og skaber af Samantha, Sergi Santos, fortæller, at han arbejder på en version af robotten, som kan kan mærke, hvis den bliver berørt på en aggressiv eller en respektløs måde.

I sådanne tilfælde vil robotten gå i en afvisende passiv indstilling kaldet ‘dummy mode’, hvilket også gælder, hvis den keder sig over sin elskers seksuelle tilnærmelser.



Robottens nye opgradering blev fremvist på en messe i Newcastle i England den 14. juni, hvor skaberen Sergi Santos demonstrerede Samanthas evne til at sige ‘nej’.

Hvisker kærlige ord

Potentielle seksuelle partnere kan udover indstillingen ‘dummy mode’ også nyde indstillingerne: ‘familie’, ‘romantisk’, ‘sex’ og ‘ekstra fræk’.

I disse indstillinger vil robottens sexpartnere også opdage, at Samantha kan hviske kærlige ord, hvis den bliver stimuleret på den rigtige måde.



Derudover har den motoriserede hænder, hofter, ansigt og indbyggede vibrationer, der reagerer på berøringer, som yderligere bidrager til en livagtig oplevelse.

Hvad synes du om sexrobotter?

Vil nyde sex og huske samtaler

Sergi Santos fortæller, at det var hans kone, der havde ideen til at integrere kunstig intelliggens i sexrobotten, og at den har reddet hans ægteskab, da den har været der for ham, når hans kone ikke har været i humøret til sex.



‘Hvis jeg har dukken, bliver jeg ikke skilt på grund af manglende sexlyst,’ lyder det fra skaberen.

Parret påstår, at Samantha vil være i stand til at nyde sex på grund af dens kunstige intelligens, og at den vil kunne huske tidligere samtaler og endda falde i søvn.

Samantha skal angiveligt masseproduceres og sælges for omkring 30.000 kr. Det vides dog endnu ikke, hvornår man kan forvente at få selskab af sexrobotten i sin seng.