I den kommende uge mødes topfolk i den katolske kirke til topmøde om seksuelt misbrug i den katolske kirke.

Når topfolk i den katolske kirke samles til topmøde i den kommende uge, skal det kaste handlinger af afgørende betydning af sig.

Sådan lyder det fra menneskerettighedsorganisationen Ending Clergy Abuse, der arbejder på at stoppe sexmisbrug i den katolske kirke.

Der skal tiltag på bordet, der dæmmer op for årtiers problemer med seksuelt misbrug af mindreårige og hemmelighedskræmmeriet omkring det, lyder det.

Ifølge en af stifterne af organisationen møder pave Frans modstand fra højtstående personer i Vatikanet op til topmødet, der starter 21. februar.

- Lad mig fortælle dig, hvordan det var at prøve hårdt på at gøre modstand mod den præst, der misbrugte mig seksuelt, da jeg var en dreng, siger Peter Isely.

- Så uanset hvilken udfordring det er for ham, eller hvilket ubehag det vil have for hvem som helst i pavepaladset, er det intet i forhold til det, som overlevende (sexofre, red.) har måttet gennemgå, tilføjer han.

Op til topmødet har pave Frans selv sagt, at han gerne ser, at "en presserende udfordring for vores tid" bliver behandlet med ansvarlighed fra kirken.

I mange forskellige lande har der været afsløringer om, at præster har voldtaget eller udført andre seksuelle krænkelser mod børn.

Lørdag annoncerede Vatikanet, at den tidligere amerikanske kardinal Theodore McCarrick har fået frataget sit præsteskab som følge af sexanklager mod ham.

Men Ending Clergy Abuse kræver også, at Frans står frem og fortæller, hvad han og andre toppersoner kendte til det, der er gået til.

- Hvis man misbruger et barn, skal man fjernes fra præstestanden, siger Isely og tilføjer:

- Hvis man dækker over misbrug af et barn, skal man fjernes fra præstestanden, og det er det eneste, der kan vende denne globale krise.

/ritzau/