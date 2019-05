I februar fulgte betjente fra Vancouver Police efter en 57-årig mand ved navn Richard E. Knapp. De så til fra distancen, mens hans røg en cigaret. Kort efter han havde smidt skoddet på jorden, gik en betjent hen og samlede det op.

I søndags blev Richard E. Knapp så anholdt og sigtet for et brutalt sexmord.

DNA’et på cigaretten matchede nemlig Richard E. Knapps, og det havde politibetjentene naturligvis på fornemmelsen, skriver New York Post.

De havde ham mistænkt for mordet på 26-årige Audrey Frasier. Hun blev voldtaget og myrdet den 17. juli 1994 i Washington. Det var aldrig lykkedes efterforskere at finde frem til Audreys morder.

Men i 2018 besluttede man sig for at give det endnu et skud. DNA-profiler fra gerningsstedet blev sendt til Parabon Nanolabs for at lave en samlet DNA-profil.

Den blev efterfølgende lagt ind i offentligt slægtsforskningsprogram, og her fik man via forskellige match strammet grebet om morderen ved at lave en liste af folk, der kunne være i familie med den persons DNA, der var på gerningsstedet.

Efter noget tid blev Richard E. Knapp så identificeret som hovedmistænkt.

Det blev cigaretskoddet og den DNA, han efterlod på skoddet, der endte med at fælde ham.

Richard E. Knapp blev søndag stoppet i en trafikkontrol. Her anholdt betjente ham og udleverede ham kort efter til et arresthus i Washington.

Nu venter han på at komme for en dommer.

Knapp kunne være fanget noget før. Ikke mange år efter mordet afleverede han faktisk en DNA-prøve, men den blev aldrig testet og blev så destrueret i 2000.

Den 57-årige mand blev allerede dømt for voldtægt tilbage i 1986, hvor han også forsøgte at kvæle sit offer. Nu står han så anklaget for et sexdrab.