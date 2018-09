Den amerikanske, online kostumeforhandler 'Yandy' har i denne uge måttet erkende, at der intet sexet er over undertrykkelse af kvinder.

Det sker efter et mislykket forsøg på et kostume, der skulle være sexet, samtidig med det udgjorde et symbol på kvinder i surrogat fra tv-serien 'Handmaid's Tale'.

Kostumet har udløst en sand shitstorm af vrede brugere på sociale medier. Det skriver CNN.

Yandy, der både sælger kostumer og undertøj til primært kvinder, solgte indtil i fredags kostumet, der bestod af en stram, rød kjole, en lang kappe og den hvide kyse.

Sidstenævnte udløste reaktioner, da den i tv-serien bliver sat i forbindelse med en surrogat, der bliver tildelt til elitefamilier til at udøve seksuelle tjenester og tvangsføde deres børn.

Twitter-brugere udtrykker stor forargelse over, at det forbindes med noget seksuelt i og med det er et frækt kostume.

'Vi er ude over satire. Der er intet sexet i, at kvinder bliver undertrykt og voldtaget,' skriver brugeren Zoe Margolis på Twitter.

We're now beyond satire. "Sexy" Handmaid's Tale outfit. There's nothing like fighting the patriarchy by sexualising a show about misogyny and rape. ht @bustle pic.twitter.com/aTaAsc0Zhf — Zoe Margolis (@girlonetrack) September 20, 2018

En anden bruger skriver:

'Yandy, I sælger 'sexet tjenestepige'-kostume, og jeg tror, jeg bliver syg. Havde de ikke en eneste person til at fortælle dem, at det ikke ville være en god idé?'

You guys, @yandy is selling a “sexy handmaiden” costume and I think I’m going to be sick. They didn’t have one person there to say this might not be a good idea?? pic.twitter.com/sgAutNNA7z — Professor B (@cynthiaboaz) September 20, 2018

Undertøjs-forhandleren siger til CNN, at det ikke var deres mening at støde nogen.

»I løbet af de sidste par timer står det klart for os, at vores 'Yandy Brave Red Maiden'-kostume ses som et symbol på kvindernes undertrykkelse snarere end et udtryk for kvinders styrke. Det er uheldigt, da det ikke var vores hensigt med nogen måde,« siger selskabet, der har fjernet kostumet fra deres shop, til CNN.

Serien 'Handmaid's Tale' er baseret på Margaret Atwoods bedst sælgende roman med samme navn.