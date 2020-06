It-kriminelle har fundet en ny måde at afpresse intet anende personer på under corona-krisen.

Ved at benytte en tilsyneladende ganske banal taktik forsøger lyssky typer ifølge cybersikkerheds-hjemmesiden ISC en ny fremgangsmåde for at lokke penge ud af personer, der risikerer at blive blotlagt for hele verden.

Hidtil har cyberkriminelle på udkig efter andres penge hacket private videoer med seksuelt indhold for derefter at afpresse personen for penge under trussler om at ville offentliggøre det krænkende materiale.

Men ifølge ISC er der sket en udvikling under corona-krisen, skriver New York Post.

Ved at oprette en falsk profil på datingsider, indleder den kriminelle en flirt med sit offer, hvorefter der diskret bliver fisket efter personlige oplysninger, herunder navn, telefonnummer og seksuelle præferencer.

Derefter bliver oplysningerne offentliggjort på et forum. Kun mod betaling bliver de private og ofte intime oplysninger fjernet igen.

Ifølge FBI er der sket en stigning i antal anmeldelser om afpresningssvindel under coronakrisen, skriver New York Post.

Det skyldes antageligt, at flere i perioden har siddet hjemme og har brugt deres personlige computere.

»Vi har set et dramatisk skifte for udnyttelsen af frygt og usikkerhed under pandemien,« siger sikkerhedsforsker hos Trustwave, Fahim Abbasi.