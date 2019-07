Det er tydeligt at se, at sex-sagen imod den amerikanske filmstjerne Kevin Spacey går godt – for Kevin Spacey.

Således var den 59-årige stjerne fra bl.a. 'House of Cards' og 'The Usual Suspects' lutter smil, da han i denne uge mødte op til retsmøde i Nantucket, Massachusetts.

Og mens det otte timer lange retsmøde skred frem, gik det bedre og bedre for Spacey og værre og værre for hans 21-årige anklager, som de amerikanske medier i dag blot refererer til som 'Mr. Little, Junior'.

»Denne sag er uden grundlag. Og jeg vil opfordre myndighederne til at frafalde samtlige anklager imod min klient, Kevin Scacey,« udtaler filmstjernens advokat, Allan Jackson, til avisen Boston Globe.

'Offeret's mor, Heather Unruh, kunne i vidneskranken ikke forklare, hvorfor hun og hendes søn ventede 18 måneder, før de officielt indgav anklage imod Kavin Spacey. Foto: POOL - Reuters Vis mere 'Offeret's mor, Heather Unruh, kunne i vidneskranken ikke forklare, hvorfor hun og hendes søn ventede 18 måneder, før de officielt indgav anklage imod Kavin Spacey. Foto: POOL - Reuters

Ifølge 'offeret's forældre, Nick Little og Heather Unruh, og deres dengang 18-årige søn blev sidstnævnte i juli 2016 sex-krænket af Kevin Spacey.

Ifølge anklagerne drak Kevin Spacey sit offer, der dengang arbejdede som tjener på en restaurant i Nantucket, fuld. Og på et tidspunkt stak den snart 60-årige sin hånd ned i den unge mands bukser og 'befamlede' ham.

Kevin Spacey, der siden #MeToo-bevægelsens start for godt to år siden er blevet anklaget for adskillige tilfælde af upassende sex-opførsel, har fra starten nægtet sig skyldig i anklagerne. Og mandagens retsmøde styrkede på mange fronter Spaceys sag.

For det første har både Spaceys påståede offer og dennes mor indrømmet, at de slettede adskillige sms-beskeder fra en mobiltelefon, før de udleverede den til politiet. I mellemtiden er telefonen, der angiveligt også indeholdt en videooptagelse af selve 'overgrebet', forsvundet. Og helt galt gik det i mandags, da familiens advokat bekendtgjorde, at hans 21-årige klient nu officielt trak samtlige vidneudsagn tilbage.

Kevin Spacey er anklaget for sex-overgreb. Men sagen imod den 59-årige stjerne fra bl.a. 'House of Cards' går godt – for Spacey. Foto: FILIPPO MONTEFORTE - AFP Vis mere Kevin Spacey er anklaget for sex-overgreb. Men sagen imod den 59-årige stjerne fra bl.a. 'House of Cards' går godt – for Spacey. Foto: FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Dette gøres under den amerikanske forfatnings punkt fem, der giver en anklaget ret til ikke at placere sig selv i en juridisk klemme (self-incrimination).

Under det påståede overgreb, der angiveligt foregik i et fyldt barlokale, udvekslede Kein Spaceys offer en strøm af sms-beskeder med sin daværende kæreste, hvori han bl.a. fortalte hende om sit møde med Spacey.

Under retsmødet mandag blev Nick Little (offerets far) ifølge avisen USA Today 'aggressiv' og 'truende'.

De tilstedeværende retsbetjente måtte ifølge avisen flere gange stille sig imellem Spaceys advokat og faderen til det påståede offer.

Faderen til Kevin Spaceys påståede offer, Nick Little, afhøres i Nantucket District Court, Massachusetts. Foto: POOL - Reuters Vis mere Faderen til Kevin Spaceys påståede offer, Nick Little, afhøres i Nantucket District Court, Massachusetts. Foto: POOL - Reuters

Hverken Nick Little eller hans ekskone Heather Unrue, der er journalist på en lokal tv-station, kunne i vidneskranken forklare, hvorfor de havde ventet 18 måneder med at bringe anklagerne imod Kevin Spacey frem i lyset, og hverken de eller deres søn kunne forklare, hvor sagens uden tvivl vigtigste bevismateriale, mobiltelefonen, var blevet af.

»Hvis jeg var af gambler-natur, så ville jeg vædde på, at denne sag aldrig nogensinde kommer foran en jury. Den er faldet fra hinanden,« siger Massachusetts forhenværende offentlige anklager og nuværende juraprofessor Chris Dearborn til USA Today.

Næste retsmøde finder sted 31. juli. Inden da vil Spaceys advokat søge om at få sagen 'smidt ud'.