Tre ud af fire af storbyveninderne fra "Sex and the City" vender tilbage på skærmen, melder HBO Max.

Den populære tv-serie "Sex and the City" vil blive genoplivet på streamingtjenesten HBO Max.

Det skriver tjenesten i en pressemeddelelse søndag aften lokal tid.

Serien med den nye titel "And Just Like That" vil bestå af ti episoder med Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis tilbage i rollerne som storbyveninderne i New York.

Parker spillede hovedperson og klummeskribent Carrie Bradshaw i serien, mens Nixon og Davis spillede hendes bedste veninder, advokaten Miranda Hobbes og kunsthandleren Charlotte York

Kim Cattrall, som spillede den seksuelt frigjorte publicist Samantha Jones, bliver ikke nævnt i stjernecastet af HBO.

Den nye tv-serie vil følge de tre kvinder, der navigerer i kærlighed og venskaber som midaldrende.

HBO har ikke offentliggjort premieredatoen, men siger, at produktionen er planlagt til at starte i New York City til foråret.

Sarah Jessica Parker har delt en trailervideo til serien "And Just Like That" på sin Instagram-profil søndag.

Den korte video er en montage af klassiske New York-optagelser med klip til billeder af Carrie Bradshaws ikoniske computerskærm, hvor en sætning bid for bid dukker op: "And Just Like That" og "The story continues". Eller på dansk: "Og bare sådan... Historien fortsætter".

- Jeg voksede op med de her karakterer, og jeg kan ikke vente med at se, hvordan deres historie udvikler sig i det nye kapitel med ærlighed, spænding, humør og den elskede by, der altid har defineret dem, udtaler Sarah Aubrey, indholdsdirektør hos HBO Max, i meddelelsen.

Den originale serie "Sex and the City" blev baseret på Candace Bushells roman fra 1997. Serien havde premiere i 1998 og kørte i seks sæsoner.

Siden er der blevet lavet to film med veninderne, der udkom i 2008 og 2010.

I 2013 havde spinoff-serien "The Carrie Diaries" premiere. Den kørte i to sæsoner.

/ritzau/AFP