Det kan være løsningen på et mysterium, der har eksisteret i mere end 86 år.

»Vi tror, at det kan være hendes fly,« som Tony Romeo siger.

Igennem flere måneder har han med en svinedyr undervandsdrone undersøgt tusindvis af kvadratkilometer i Stillehavet for at finde ud, hvad der skete med den ikoniske pilot Amelia Earhart. Det skriver Post and Courier.

Og måske er han på vej til at skrive verdenshistorie.

Amelia Earhart. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Amelia Earhart. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

For på 5.000 meters dybde har han fundet noget, der grangiveligt ligner hendes Lockheed 10-E Electra-fly, der ikke er set siden 2. juli 1937.

Men hvem er Amelia Earhart?

Jo, hun blev i 1932 verdenskendt som den første kvinde til alene at flyve over Atlanterhavet. En bedrift der tidligere faktisk kun var klaret af én anden person, Charles Lindbergh.

I 1937 var hun så i gang med et nyt eventyr.

Her var hun sammen med navigatøren Fred Boonan i færd med at flyve hele vejen rundt om jordkloden.

På den skæbnesvangre dag i begyndelsen af juli 1937 tog de afsted fra Papua Ny Guinea med kurs mod Howland-øen på turens længste etape – men de nåede aldrig frem.

Hvad der skete, vides ikke.

Igennem årene har der været adskillige eftersøgning af Amelia Earharts fly. Uden held.

Lockheed 10-E Electra-flyet. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere Lockheed 10-E Electra-flyet. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Og det samme så ud til at være tilfældet i forbindelse med Tony Romeos lange ekspedition, der fandt sted i slutningen af 2023.

Men så skete der noget.

Tre måneder inde i ekspeditionen fik Tony Romeo og hans besætning pludselig adgang til optagelser, der var lavet to måneder tidligere – men som de troede var gået tabt på grund af tekniske problemer.

Her opdagede de noget, der meget kunne ligne det 17 meter brede og 12 meter lange Lockheed 10-E Electra-fly. Cirka 160 kilometer fra Howland-øen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Deep Sea Vision (@deep.sea.vision)

Andre eksperter er enige efter at have ser billederne, som Tony Romeo har lagt på Instagram på en konto tilhørende hans selskab Deep Sea Vision.

Men som undervandsarkæologien Andrew Pietruszka fra Scripps Institution of Oceanography siger til The Wall Street Journal:

»Indtil man fysisk kan kigge på det, er det umuligt at sige, hvad det er.«

Det samme erkender Tony Romeo.

Og fordi de først meget senere på ekspeditionen opdagede indholdet af optagelserne var det praktisk umuligt at vende om og kigge nærmere på det pågældende område og foretage nye undersøgelser.

Men en ny tur ned på Stillehavets bund er allerede planlagt senere i år for at klarlægge, om det virkelig er Amelia Earharts sagnomspundne fly.

Eksempelvis for at kunne få et rigtigt billede af flyet. Hvilket muligvis kan afsløre, om det har 'det rigtige' såkaldte halenummer: R16020.

»Vi er der ikke endnu. Men jeg tror, at amerikanerne vil se det her på Smithsonian (verdens største museum i Washington DC, red.),« siger Tony Romeo til Business Insider:

»Der hører det hjemme. Ikke på bunden af havet.«