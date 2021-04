Efter næsten 47 år er Richard Cottingham endelig gået til bekendelse.

Han stod bag de bestialske mord 17-årige Mary Ann Pryor og 16-årige Lorraine Marie Kelly tilbage i 1974.

»Han har givet detaljer om drabene, som kun morderen kan kende til,« lyder det ifølge nyhedsbureauet AP fra efterforskeren Robert Anzilotti, der har arbejdet på sagen i 17 år – ham vender vi tilbage til.

Den i dag 74-årige Richard Cottingham er i forvejen kendt som en af de mest berygtede seriemordere i New Jersey- og New York-området.

Han fik tilnavnet 'Torso Killer' fordi han ved flere lejligheder op gennem 1960erne og 1970erne parterede sine ofre. Han blev fanget i 1980 og er i færd med at afsone adskillige livstidsdomme.

Ifølge AP har han selv fortalt, at han har stået bag op mod 100 drab, men myndighederne har indtil videre 'kun' kunnet sætte ham i forbindelse med 11 mord. Blandt hans ofre er altså nu også teenagepigerne Mary Ann Pryor og Lorraine Marie Kelly. Det erkendte han tirsdag i retten.

De forsvandt 9. august 1974, hvor de sammen forlod deres hjem i North Bergen for at købe badetøj. Det krævede en tur på 21 kilometer til et storcenter. Et vidne fortalte dengang, at de var blevet set blaffe og var hoppet ind i en bil ved en hovedvej.

De blev fundet fem dage senere i en nærliggende skov. Nøgne og mishandlede.

Richard Cottingham tilstod 14. april mordene over for efterforskeren Robert Anzilotti. Det kom tirsdag frem i retten, at han dengang fortalte, at han have voldtaget og mishandlet dem på et hotelværelse. Herefter bandt han dem, så de ikke kunne flygte, mens han tog sig en lur. Efterfølgende druknede han dem i et badekar og efterlod dem i skoven.

Selv sagde Richard Cottingham, der sad i en kørestol, ikke meget ved tirsdagens retsmøde. Men ifølge hans forsvarsadvokat, John Bruno, har han 'voldsomt fortrudt' mordene og håber at tilståelsen kan hjælpe pigernes familie med at finde fred.

Som tidligere nævnt har Robert Anzilotti i 17 år arbejdet på at få 'Torso-morderen' til at tilstå flere mord. Betjenten mener ifølge AP, at seriemorderen har »dusinvis« af drab på samvittigheden, alle begået i området i og omkring New York og New Jersey over flere årtier.

Tidligere har efterforskeren fået Richard Cottingham til at tilstå yderligere fire drab på piger og kvinder mellem 13 og 29 år.

Robert Anzilotti har dog igennem årene især været forhippet på at få placeret ansvaret for drabene på Mary Ann Pryor og Lorraine Marie Kell, der længe har martret lokalsamfundet i North Bergen.

»Jeg ville ikke trække mig tilbage, før dette var afsluttet,« har han sagt tidligere på året.

Og det lykkedes. Robert Anzilotti går på pension på lørdag.