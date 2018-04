Den amerikanske seriemorder 'The Golden State Killer' er blevet identificeret ved hjælp af en ny teknologi.

Det skriver New York Times.

Seriemorderen, der er bedst kendt som 'The Golden State Killer,' blev tirsdag identificeret som eks-politimanden Joseph James DeAngelo og anholdt. I dag er han 72 år gammel, og nu har han været i retten for første gang.

Forbrydelserne blev begået tilbage i 1970rne og 1980rne, lang tid før Google og sociale medier fandtes.

Ved hjælp af en ny teknologi har man nu kunne fange forbryderen, der for over 30 år siden begik 12 drab, 45 voldtægter og over 120 indbrud. Han blev anholdt i sit hjem i Citrus Heights, som er en forstad til Sacramento.

Efterforskerne har brugt dna, der er blevet gemt i alle disse år, fra gerningsstederne, og på den måde plottet den mistænktes genetiske profil ind i en online slægstdatabase.

GEDmatch, der står bag teknologien, offentliggjorde fredag i en pressemeddelelse, at politibetjente har brugt deres database til at finde forbryderen.

Politibetjentene fandt via teknologien frem til fjerne slætninge til James DeAngelo. Og på trods af de mange år, hvor han selv har prøvet at fjerne beviser, har betjentene alligevel været i stand til at finde frem til ham som gerningsmand.

DNA-matchet bekræftede en sammenhæng mellem James DeAngelo og mere end ti mord i Californien.

De politibetjente, der har efterforsket sagen i flere år, var lykkelige over gennembrudet.

»Han var slet ikke en mistænkt indtil for en uge siden. Det var en ledetråd, de fik, og ved at tjekke familien eller efterkommere - som var rimelitg kompliceret - var de i stand til at få ham på radaren,« siger Ray Biondi, der var mordefterforsker i Sacramento County.

De største virksomheder i dna-undersøgelser, 23andMe og AncestryDNA, laver dna-profiler ved hjælp af spyt, som kunder sender til virksomeden i et lille rør via posten. I løbet af de seneste par år er der kommet flere mindre 'genealogiske' hjemmesider, der giver folk større muligheder for at kunne uploade en dna-profil og lede efter familiemedlemmer.

Hvis politiet finder en mistænkt gennem sådan en hjemmeside, vil det rejse nogle etiske spørgsmål, hvis personer ikke selv har givet samtykke til, at deres genetiske profiler kan bruges i forbindelse med en kriminalsag.

GEDmatch har dog sagt i en erklæring, at de havde advaret dem, der brugte deres hjemmeside om, at deres genetiske oplysninger ville kunne bruges til andre formål.

Den mest berygtede seriemorder

'The Golden State Killer' pinede sine ofre med sadistiske ritualer. Nogle skød og dræbte han med skydevåben. Andre slog han med en tilfældig genstand til døde - i nogle tilfælde et stykke brænde.

Ud over det havde han en del 'varemærker'. Han havde en maske på, han bandt sine ofres hænder, han voldtog enlige kvinder, og derefter fortsatte han med at voldtage gifte kvinder, mens deres ægtemænd var til stede, hvorefter han dræbte dem begge. Hans ofre var mellem 13 og 41 år.

Blandt de mange seriemordere, der har hærget i USA i 1960rne, 70rne og 80rne, er James DeAngelo den mest berygtede af dem alle.

Siden identificeringen af morderen er der opstået en del spørgsmål: Kender hans familie og kolleger til hans fortid? Hvorfor stoppede han pludselig med at voldtage og myrde i 1986? Har han udnyttet sit arbejde som politibetjent til at slippe for mistanke?

Politiet har tidligere oplyst, at James DeAngelo virkede meget overrasket, da han blev anholdt foran sit hjem i en forstad til Sacramento, hvor han boede sammen med sin voksne datter og hendes barn.

Han var betjent i 1970rne, men blev fyret i 1979 på grund af bekyldninger om butikstyveri.

Tilbage i 2016 gjorde FBI et forsøg på at løse gåden om 'The Golden State Killer' og udlovede en dusør på 50.000 dollar - ca. 300.000 kr.

Politiet har i en pressemeddelelse også oplyst, at en del af hans tidlige forbrydelser blev begået, mens han endnu var i politiet.

Myndighederne har dog længe haft en mistanke om, at seriemorderen havde en baggrund i enten politiet eller militæret på grund af hans kompetente omgang med våben og evne til at undslippe politiet i så mange år.

James DeAngelo var i retten i går for første gang, hvor nogle af hans familiemedlemmer samt tidligere ofre og vidner var til stede.

Hvis James DeAngelo bliver dømt, kan han risikere dødsstraf. Næste gang han skal i retten er 14. maj.