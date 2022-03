Hun er 83 år, har to gange været fængslet for drab på kvinder, og nu tyder noget på, at hun skal ind og ruske igen.

Harvey Marcelin, en amerikansk, transkønnet kvinde, er nemlig blevet anholdt af politiet for at dræbe en anden kvinde – Susan Layden.

Det skriver New York Post.

Vi skal dog først skrue tiden tilbage til 1963.

Dengang kom en ung Harvey Marcelin nemlig for første gang i politiets søgelys, da hun skød og dræbte sin daværende kæreste – kvinden Jacqueline Bonds – i deres lejlighed på Manhattan i New York.

Jacqueline Bonds havde meddelt, at hun ikke ville fortsætte forholdet, og det kunne Harvey Marcelin ikke klare.

Hun blev dømt for mord og afsonede i 21 år, før hun i 1984 blev løsladt fra fængslet.

Men der gik ikke engang et år, før den var gal igen.

Harvey Marcelin havde igen fundet sig en kvindelig kæreste, men under et skænderi stak hun hende ihjel, smed hendes krop i en sæk og smed den tæt på Central Park.

Dømt for drab nummer to røg den nu 45-årige kvinde igen i fængsel, og her fik hun flere gange et afslag på at blive prøveløsladt.

Til en af prøveløsladelses-høringerne fik hun endda sagt, at hun »havde et problem med kvinder generelt«.

Alligevel blev hun i slutningen af 2019 igen løsladt, og så var Harvey Marcelin altså igen en fri kvinde, selvom hun havde to menneskeliv på samvittigheden.

Det skulle dog blive til tre.

Overvågningsbilleder fra 27. februar viser nemlig, hvordan 68-årige Susan Layden ankommer til Harvey Marcelins lejlighed i Pennsylvania.

Det var sidste gang, Susan Layden blev set i live, for tre dage efter viser kameraet ifølge New York Post, at Harvey Marcelin kommer ud med en sæk i sin hånd.

En sæk, hvor Susan Laydens overkrop lå, har politiet siden fundet ud af.

Derfor er Harvey Marcelin nu endnu engang sigtet for drab og skal torsdag for retten i Brooklyn Supreme Court.