Hvis denne artikel havde været et tv-indslag, ville det være nu, vi skulle advare om stærke billeder.

Men faktisk er der al mulig grund til at forberede læserne af de kommende linjer på, at der i det følgende forekommer detaljer, som kan virke både stødende, rædsomme og grusomme.

Det handler nemlig om den amerikanske seriemorder Dellmus Colvin, som har siddet i fængsel siden 2006.

Den 61-årige tidligere langturschauffør afsoner adskillige livstidsdomme for drabene på syv kvinder, som han brutalt myrdede mellem årene 1987 til 2005.

Selv siger han, at antallet er meget større og hævder, at han har mellem 47 og 52 kvinders liv på samvittigheden. Kvinder, som han påstår, han slog ihjel i årene mellem 1983 og 2005.

Dellmus 'Heavy' Colvin gik under øgenavnet 'motorvejs-kvæleren.' Som langturschauffør kørte han nemlig fra stat til stat og spredte skræk og rædsel på de amerikanske motorveje.

Han udså sig først og fremmest ofre, som var stofafhængige prostituerede.

Det typiske mønster var, at han dræbte kvinden i én stat. Så kørte han rundt med hendes lig i sin lastbil et stykke tid, indtil han kom til en ny stat, hvor han dumpede liget.

Graphic: Serial killer Dellmus Colvin’s chilling podcast leads to possible human remains in Illinois https://t.co/cZvk536guk — FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) September 4, 2020

Og han var omhyggelig med at gå uden om stater, hvor han vidste, at der var dødsstraf.

En af kvinderne dræbte han, bare fordi hun bankede på døren til hans lastbil, mens han sov.

I podcasten 'Where the bodies are buried' fortæller han, hvordan kvindernes øjne blev så store som golfbolde, mens han kvalte det sidste liv ud af dem.

»De prøver at kæmpe imod, men det er nytteløst. Det gør dem ikke noget godt,« siger han ifølge radiostationen Walls 102 om kvindernes kamp for at vriste sig ud af hans dødbringende favntag.

Han nærmest svælger i beskrivelsen af, hvordan kvindernes blik ser ud i døds-øjeblikket:

»Lyset bliver langsomt slukket. Hold øje med øjnene. De er som en lysdæmper, som du slukker rigtigt, rigtigt langsomt. Langsomt, langsomt bliver du kvalt, og pludselig bliver lyset bare slukket.«

I podcasten afslørede han også, hvor han smed liget af et af sine uidentificerede ofre.

Detaljerne fra udsendelsen bragte politiet i LaSalle County på sporet af en vaskehal for lastbiler i Illinois, hvor der blev fundet knoglerester.

Det er dog endnu uvist, om der var tale om resterne af et menneske.

Interviewet med Colvin er blevet til via telefonsamtaler med ham fra Lebanon Corrictional Institution, hvor han afsoner. Det er profilerings-eksperten Phil Chalmers, der interviewer ham.

Colvin fortæller blandt andet Chalmers, hvordan han mødte en kvinde på en rasteplads i LaSalle i i delstaten Illinois, og at han smed hendes nøgne lig bag vaskehallen.

Og hvorfor gjorde han mon så mange kvinder så meget ondt?

Bones have been found after a convicted serial killer confessed to another murder while behind bars.



Dellmus Colvin, 61 was interviewed from behind bars last week by criminal profiler Phil Chalmers ‘Where The Bodies Are Buried’ and said he killed a woman 15yrs ago in Illinois. pic.twitter.com/cIMKC7jDwj — MassiVeMaC (@SchengenStory) September 4, 2020

Var han selv blevet misbrugt som barn? Havde han haft en ulykkelig barndom, som kunne forklare ondskaben?

Nej. Colvin forklarer selv, at han har haft en helt almindelig barndom. Og at han kvalte kvinderne, fordi han bare godt kunne lide det.

Dog indrømmer han, at han allerede som stor dreng fantaserede om at slå sin stedmor ihjel.

Som en ekstra uhyggelig detalje udpensler han, hvordan han altid efter drabene trak en lufttæt plastikpose over hovedet på kvinderne.

Årsag? Fordi »det sidste, du ønsker, er, at nogen kommer væltende frem, mens du drøner ud af motorvejen med 110 til 120 kilometer i timen.«

»Det kunne gå rigtig galt, hvis de pludselig vågnede op og blev ondskabsfulde.«