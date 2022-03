Mens situationen i store dele af Ukraine er særdeles alvorlig, er der en helt specielt stemning i sortehavsbyen Odessa i det sydlige Ukraine.

Fordi de venter i spænding. Er de mon de næste?

Nogle af de andre ukrainske byer, som ligger ned til Sortehavet, er nemlig blevet bombet til ukendelighed af russerne, men det er ikke tilfældet med Odessa.

I hvert fald ikke endnu. Derfor er der en særlig stemning af stilhed før stormen. Det fortæller Sergey Mashkin, som bor i Odessa, til B.T.

»Her er mere eller mindre roligt lige nu.«

»I går lød sirenerne kun én gang. I dag er det sket tre gange,« siger Sergey Mashkin.

Men selvom sirenerne sandsynligvis ikke hyler så meget som i andre ukrainske byer, og de fleste raketter ifølge Sergey Mashkin bliver skudt ned, fungerer bylivet i Odessa langtfra som før invasionen.

»Generelt er der ikke så mange mennesker i gaderne, heller ikke særlig mange biler.«

»Hovedbanegården er relativt tom nu. Der er ikke så mange, der vil ud af byen, for de, som ønskede det, har allerede forladt den,« siger Sergey Mashkin.

Selvom tendensen er, at mange ukrainere flygter ud af deres land, fortæller Sergey Mashkin om en helt modsat, overraskende udvikling i Odessa.

»Jeg har en del venner, som er vendt tilbage fra Rumænien, fordi de ikke har lyst til at være flygtninge længere, da situationen i byen ikke er så slem.«

Men selvom situationen i øjeblikket ikke er »så slem« i Odessa, som Sergey Mashkin beskriver, lurer frygten for et heftigt russisk bombardement dog stadig.

For fra Odessas kyst kan Sergey Mashkin og de andre beboere nemlig skue direkte ud på fjenden.

»Hvis det er en dag med klart vejr, kan man se de russiske skibe ude i horisonten,« siger han.

Og der er naturligvis ikke tale om små russiske både, men de helt store krigsskibe, der ligger klar, forklarer han.