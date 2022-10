Lyt til artiklen

Kan Rusland være klar til at diskutere en afslutning på krigen i Ukraine med Vestlige ledere?

Muligvis.

Tirsdag siger Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov, at man i Moskva er åben over for at holde samtaler med Vesten om Ukraine.

Men man venter fortsat på et seriøst forslag om forhandlinger, lyder meldingen ifølge Reuters fra Sergei Lavrov.

På russisk stats-tv siger Sergei Lavrov således, at USAs sikkerhedsrådgiver John Kirby har fortalt, at Rusland har nægtet at indgå i samtaler.

»Det er løgn. Vi har ikke modtaget noget seriøst tilbud om at tage kontakt,« siger Sergei Lavrov ifølge Reuters.

Sergei Lavrov siger samtidig, at Rusland ikke vil afvise et møde mellem præsident Vladimir Putin og præsident Joe Biden ved det forestående G20-topmøde og vil overveje et forslag, hvis man modtager et.

»Vi har gentagne gange sagt, at vi aldrig afviser møder. Hvis der er et forslag, så vil vi overveje det,« siger Sergei Lavrov.

Den russiske udenrigsminister afviser heller ikke, at Moskva vil gå i dialog med Vesten på et muligt møde i Tyrkiet.

Den tyrkiske præsident Tayyip Erdogan får, noterer Sergei Lavrov sig, mulighed for at komme med forslag direkte til Vladimir Putin, når begge besøger Kazakhstan senere i denne uge.

