»Jeg undskyldte og bad om tilgivelse på vegne af de serberne, som ikke begik dette.«

2024 var blot to dage gammel, da Nikola Sandulović på det sociale medie X gentog den undskyldning, han for år tilbage gav etniske albanere for de krigsforbrydelser, serberne har udsat dem for.

3. januar blev Nikola Sandulović så hentet i sit hjem af den serbiske sikkerhedstjeneste og taget med til afhøring.

Først fem dage senere fik hans familie lov at besøge ham.

Men det besøg foregik ikke i et fængsel.

Den 61-årige politiker befandt sig nemlig nu på et militærhospital i Beograd.

Den serbiske oppositionsleder har – ifølge hans familie – fået så mange tæsk, at han er blevet delvist lammet.

Det skriver flere internationale medier. Blandt dem The Guardian.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Ja ari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.

Nikola Sandulović er leder af det republikanske parti i Serbien og en fremtrædende oppositionspolitiker i landet.

Anholdelse kom umiddelbart efter, at han havde givet landets etniske albanere en undskyldning for de lidelser, de blev udsat for i forbindelse med konflikten og senere krigen i Kosovo.

»Han kan kommunikere, men har er fuldstændig lammet i højre side. Han sidder i en kørestol og er i en meget dårlig helbredstilstand,« lyder det fra Sandulovićs datter, Karla, i en udtalelse efter at have besøgt sin far på hospitalet.

Familien siger, at han er blevet gennemtæsket, men derudover mener de også, at oppositionslederen er blevet udsat for et forsøg på forgiftning.

De pårørende forsøger nu at få ham overflyttet til et civilt hospital, så de kan få en bedre vurdering af hans tilstand.

Der er endnu ikke kommet nogen officiel udmelding om, hvad der er sket.