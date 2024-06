Der har søndag været omvalg i den serbiske hovedstad efter mistanke om snyd i lokalvalg sidste efterår.

Serbiens regeringsparti ser ud til at have slået oppositionen i lokalvalget, som søndag har fundet sted i hovedstaden, Beograd.

Valget blev oprindeligt afholdt i december 2023, men på grund af mistanke om snyd er lokalvalget blevet afholdt på ny.

Ifølge en uofficiel stemmeopgørelse fra analyseinstituttet Cesid har alliancen, som ledes af regeringspartiet Det Serbiske Fremskridtsparti (SNS), fået 52,9 procent af stemmerne.

Centrum-højre-bevægelsen Kreni-Promeni (Bevægelse-Forandring) har fået 17,2 procent af stemmerne og er næststørst.

Det venstreorienterede miljøparti Biram Beograd (Jeg Vælger Beograd) har ifølge opgørelsen fået 12,5 procent af stemmerne. Det bliver dermed det tredjestørste parti i Beograds bystyre.

Valget finder sted efter flere måneders protester i Serbien. Protesterne opstod netop på grund af mistanken om snyd ved valget i vinter.

Det var Serbiens opposition og udenlandske observatører, som gjorde opmærksom på, at der kunne være uregelmæssigheder.

Konkret var der mistanke om, at kandidater havde købt sig til stemmer, og at serbiske medier var partiske.

Cirka en femtedel af Serbiens 6,7 millioner indbyggere bor i Beograd.

Med valgresultatet står SNS til at indtage borgmesterkontoret i byen.

Borgmesteren i Beograd anses for at være den politisk mest magtfulde i landet efter præsidenten, premierministeren og formanden for parlamentet.

Både Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, premierministeren, Milos Vucevic, og formanden for parlamentet, Ana Brnabic, er medlemmer af SNS.

Oppositionen og menneskerettighedsgrupper beskylder partiet, som sidder tungt på topposterne i serbisk politik, for at begrænse mediernes handlefrihed, medvirke til vold mod politiske modstandere og til korruption.

Desuden beskyldes SNS for at have forbindelse til organiseret kriminalitet, hvilket partiet og præsident Vucic afviser.

Serbien er kandidat til at blive optaget i EU.

Men inden det østeuropæiske land kan blive optaget i unionen, skal det gennemføre reformer på rets- og medieområdet, bekæmpe korruption og gøre mere for at håndtere organiseret kriminalitet.

Desuden skal Serbien slutte fred med nabolandet Kosovo og lade sin udenrigspolitik følge EU's udenrigspolitiske linje, kræver EU. Det gælder blandt andet i forhold til Rusland.

Ud over valget i Beograd har der søndag været lokalvalg i 88 af Serbiens 145 kommuner.

